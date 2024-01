La broma sobre Meghan Markle y Harry en los Golden Globes 2024, algunas risas y momentos incómodos

La temporada de premiación a lo mejor del cine comenzó el domingo pasado con la ceremonia 81 de los Golden Globes, aunque en estos eventos son formales, los momentos de humor nunca faltan, sin embargo, ahora los protagonistas de la broma fueron Meghan Markle y Harry.

Los duques de Sussex no estuvieron presentes en los Golden Globes 2024, donde las películas Oppenheimer y Barbie, y la serie Succession fueron las grandes ganadoras de la noche, pero, en la que The Crown también recibió un importante reconocimiento, pues Elizabeth Debicki, recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto.

Pero, al margen de los premios, la ceremonia fue escenario de un importante reencuentro. El elenco de Suits, serie de televisión estadounidense que hizo famosa a Meghan Markle, tuvo una importante aparición en la ceremonia.

Los Globos de Oro 2024 fueron la sede de reencuentro para los protagonistas de “Suits” @goldenglobes

¿Qué se dijo sobre Meghan Markle y Harry?

En la alfombra roja, entrevistados para Variety, los protagonistas de Suits comentaron que mantienen una constante comunicación con sus compañeros de reparto a través de un grupo de Whatsapp, del que Meghan no forma parte. “No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos”, dijo Gina Torres.

Además de Torres, al evento acudieron Patrick J. Adams, Sarah Rafferty y Gabriel Macht. Ellos no fueron unos asistentes más, pues tuvieron la responsabilidad de presentar el premio a la mejor serie dramática de la televisión.

Sin embargo, fue el presentador de la ceremonia, el humorista estadounidense Jo Koy, quien mencionó a Meghan Markle y el príncipe Harry durante la ceremonia. Y aunque, tal como lo reseñan en múltiples medios, la conducción ha sido una de las peores en la historia del evento, hubo un momento que sí causó risas.

Después de hacer algunos comentarios sobre la serie The Crown, que retrata varias décadas de la historia de la familia real británica, Koy comentó a manera de reflexión: “La interpretación que hizo Staunton de la difunta Reina fue tan buena que el Príncipe Harry comenzó a llamarla para pedirle dinero” y remató la broma diciendo: “Resulta que a Harry y Meghan Markle todavía les pagaban millones de dólares por no hacer absolutamente nada, y eso es sólo por Netflix”.

Y sí, se escucharon risas en la sala, pero el chiste hizo eco en las redes, donde dividió opiniones. Y es que la serie “Harry & Meghan”, que se estrenó en diciembre de 2022, obtuvo reseñas mixta. Además de que despertó cuestionamientos sobre si realmente la pareja buscaba evadir la atención mediática, tras dar una paso atrás de la familia real.

Durante la ceremonia, la nueva relación de Taylor Swift también fue mencionada. Getty Images

Entre risas, momentos incómodos y Taylor Swift

Durante la velada, más que risas, hubo momentos incómodos. Considerando cuáles eran las películas las favoritas de la noche, sus comentarios sobre que Barbie está “basada en una muñeca con pechos grandes” y el de que su “propósito de Año Nuevo para 2024 es terminar Oppenheimer en 2025”, obviamente no fueron bien recibidos.

Pero si hubiera a un premio por el momento más incómodo de la velada, ese se lo llevaría Taylor Swift. Pues, en un intento (fallido) de agradar al público, Koy comentó: “¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos planos de Taylor Swift”.

Escasas risas, más de incomodidad, se escucharon en la sala, quien pretendía hacer una broma sobre la relación de la cantante y el jugador de fútbol Travis Kelce. Lo peor fue cuando las cámaras se enfocaron el Swift, mostrando una cara de pocos amigos y lanzando una mirada cero amistosa.

¿Viste la entrega de los Golden Globes 2024? ¿Qué opinas de Jo Koy como presentador? A algunos, la broma sobre Meghan Markle y Harry les sacó una sonrisa, para otros fue un comentario forzado e incómodo.