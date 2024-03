La curadora mexicana Ana Elena Mallet lleva “el arte de lo cotidiano” al MoMA

En el mes de abril de 2024, el prestigioso MoMA de Nueva York nos sorprende con una exhibición que celebra el diseño latinoamericano, bajo la curaduría de la talentosa Ana Elena Mallet: Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980.

Mallet es una destacada figura mexicana en el ámbito del arte moderno y contemporáneo. Nacida en la Ciudad de México en 1971, es una reconocida curadora especializada en diseño, y su más reciente proyecto, “Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980”, se erige como un hito en su carrera.

“Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980" estará abierta al público hasta el 22 de septiembre de 2024 en el MoMA. MoMa

¿De qué se trata Crafting Modernity?

Esta exposición, que estará disponible para el público hasta el 22 de septiembre de 2024, reúne piezas representativas de seis países latinoamericanos: México, Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile. Para Mallet, esta oportunidad representa un desafío emocionante y la posibilidad de difundir el talento y la creatividad del diseño latinoamericano a nivel mundial.

El proceso de llevar a cabo una exposición de esta magnitud no estuvo exento de desafíos para Ana Elena Mallet. Desde los rigurosos estándares del MoMA, los plazos ajustados, los procesos complejos, hasta la adaptación a un entorno cultural y lingüístico diferente, la curadora se vio enfrentada a múltiples obstáculos que superó con dedicación, esfuerzo y una incansable pasión por su trabajo. Trabajar con nuevos equipos, coleccionistas y diseñadores desconocidos implicó un intenso proceso de investigación, viajes y aprendizaje constante.

¿Cómo surgió la temática de la exposición?

El germen de esta exhibición se gestó en la mente de Mallet en 2016, durante su colaboración con Americas Society en la exposición “Moderno. Design for Living. Brazil, Mexico, Venezuela 1940-1970”. Esta experiencia sembró en ella la inquietud por explorar las conexiones entre México y los países del sur, así como las similitudes en términos de diseño.

Con la invitación de Martino Sterli, Director en Jefe del departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, hace año y medio, representó la oportunidad perfecta para profundizar en esta fascinante temática.

Si planeas visitar Nueva York, no te puedes perder la exposición Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980 . Si no pensabas ir a la Gran Manzana, piénsalo dos veces, pues “El arte de lo cotidiano” nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y celebrar la creatividad que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida.