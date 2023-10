La dinastía Pinal: quién sí y quién no va a la boda de Michelle Salas

Este fin de semana se llevará a cabo la boda de Michelle Salas y el empresario venezolano Danilo Díaz, en donde están invitadas varias de las celebridades y personalidades más importantes, como la Dinastia Pinal, quienes por obvias razones serán de los principales asistentes al evento. ¿Pero quienes de su familia sí se daran cita (o no) a la que pinta para ser la fiesta del año? Aquí te lo contamos.

¿Quién de la familia Pinal estará en la boda de Michelle Salas?

Para comenzar, evidentemente su madre Stephanie Salas y su hermana Camila Valero estarán presentes en el evento. Aunque recordemos que las celebraciones durarán 3 días, dando inicio desde hoy viernes con un coctel de bienvenida, de acuerdo con la información que dio la periodista Beatriz Cortázar.

Volviendo al tema, Stephanie presumió en sus redes sociales un look que llamó “Outfit Nupcias”, por lo que a partir de ahí podemos deducir que probablemente sí acudió al primero de los festejos que se realizan. También trascendió que Humberto Zurita, quien es la actual pareja de su madre, está invitado a la boda, junto con sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita.

Stephanie Salas y Sylvia Pasquel serán de las principales invitadas al evento Especial

Por otra lado, su abuela Sylvia Pasquel también forma parte de la lista de invitados. Ella, incluso, habría sido de las primeras en adelantarse a viajar a Europa, pues hace unos días publicó que se encontraba en Grecia, dando indicios de que seguramente de ahí se pasaría a Italia, ya que presumía en el post “Primera parada: Atenas”, junto a unas fotografías suyas en La Acrópolis.

Los no invitados a la boda

Sin embargo, su bisabuela Silvia Pinal no podrá asistir a la ceremonia debido a su estado de salud, el cual le impide viajar a La Toscana para presenciar el evento. Aunque, sabiendo de su condición, anteriormente Michelle organizó una reunión con ella para celebrar desde antes.

Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Frida Sofía no asistirán a la boda de Michelle Salas Especial

A esta lista se suman Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quienes tampoco están consideradas para el evento. Aquí cabe resaltar que la cantante declaró que no había recibido la invitación, y sin ahondar en el tema, dejó claro que no existían peleas, solo que no tenían mucho en común. Mientras que en el caso de la hija de la intérprete, se especula que existe una enemistad familiar entre ella y Michelle desde hace tiempo.

Por otro lado, Rocío Banquells y Mary Paz Banquells, quienes también son hermanas de Silvya Pasquel y tías de de Stephanie Salas, tampoco fueron requeridas al evento.

Luis Miguel y otras celebridades presentes

De acuerdo con la información que se reveló en un programa de televisión en España, el cantante Luis Miguel y Paloma Cuevas sí acudirán al enlace nupcial. Aunque el artista tiene una presentación hoy 13 de cotubre, se especula que probablemente viajará en vuelo privado para estar presente el día de la ceremonia, que es este sábado 14.

Por último, se espera que también asistan amigas íntimas de Michelle, como Fer Medina, Victoria Von Faber Castell, Giselle Tirado, Tamara Falcó, Camila Valero, Victoria y Cristina Iglesias a la celebración de la boda.