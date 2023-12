La familia de Céline Dion habla sobre su estado de salud: “No tiene el control de sus músculos”

A pesar de que hace poco se le vio en un partido de hockey y en un concierto, recientemente han surgido nuevas noticias respecto a la salud de Céline Dion, las cuales no parecen ser muy alentadoras ya que, de acuerdo con su familia, la cantante habría perdido control de sus músculos.

Fue en diciembre de 2022 que la artista anunciaba que posponía sus conciertos debido a que padece el síndrome de la persona rígida, mientras que a mediados de este año cancelaba de forma definitiva su gira. Sin embargo, ahora las cosas no se ven nada bien para la artista.

Céline Dion ha perdido el control de sus músculos

De acuerdo con una reciente entrevista que ofreció su hermana Claudette Dion al programa 7 Jours de Canadá, la movilidad de Céline estaría empeorando. “Ella no tiene control sobre sus músculos”, según sus palabras. Además, también reconoció que lo que más le dolía de la situación es que “siempre ha sido disciplinada” y ha trabajado muy duro”.

Céline Dion perdió el control de sus músculos, según su hermana Christian Vierig/Getty Images

Sin embargo, también dijo que “las cuerdas vocales son músculos” y que el corazón igual lo es, de ahí que su preocupación crezca al saber que la artista de 55 años ya no tiene control sobre sus músculos.

También recalcó que la intérprete de My Heart Wil Go On está haciendo todo lo posible para recuperarse y poder volver a los escenarios, sin embargo, en el futuro inmediato esto parece muy difícil debido a que existen muy pocas investigaciones en torno a esta rara enfermedad. “Como es un caso entre un millón, los científicos no han investigado tanto porque no ha afectado a tanta gente”, dijo.

Estas declaraciones se suman a las que ya hizo hace unos meses a Le Journal de Móntreal, en las que decía que no hallaban un tratamiento que le ayudara a mitigar el dolor. “No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, contó en ese momento.

Según su hermana Claudette, no encuentran un tratamiento que alivie su dolor ni cura para la enfermedad de Céline Dion Getty Images

Por otro lado, el estado de salud de la canadiense ha dado lugar a un sinfín de rumores, desde su supuesta muerte hasta la pérdida de su voz, lo cual en ambos casos reiteramos que es completamente falso.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

Se trata de un trastorno neurológico poco común que se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo.

Esto provoca espasmos y que los músculos del cuerpo se tensen de manera involuntaria, lo que puede hacer que quienes padecen el síndrome parezcan ‘estatuas humanas’.