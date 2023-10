¿Perdió la voz? Qué sí y qué no es verdad sobre la salud de Céline Dion

Fue hace unos meses que Céline Dion anunciaba que cancelaba su gira debido a que su estado de salud no le permitía estar sobre los escenarios y, tras este hecho, han surgido algunos rumores que apuntan a que habría perdido la voz o hasta su supuesta muerte.

Hace un par de semanas comenzó a circular en redes sociales la noticia del fallecimiento de la cantante. Sin embargo esto es absolutamente falso, ya que ni su equipo ni personas allegadas a ella confirmaron la noticia.

Asimismo, esta semana volvió a estar el rumor en tendencia, aunque ahora la noticia fue llevada a un punto más extremo, pues incluso se habrían dado detalles de la hora y el día en la que supuestamente murió, lo cual reiteramos que es una noticia falsa.

Los rumores sobre su salud apuntaban a que Céline Dion habría perdido su voz Instagram @celinedion

También, otro rumor que estuvo circulando fuertemente fue que Céline Dion habría perdido su voz como consecuencia del Síndrome de la Persona Rígida que padece.

Sobre esta especulación, su hermana Claudette Dion salió a desmentirla. “Aquellos que afirman que la voz de mi hermana ha desaparecido están equivocados”, dijo para el programa canadiense 7Jours, en donde añadió también que le ha llegado a cantar en varias ocasiones.

“Ella me ha cantado varias notas por teléfono y su voz sigue siendo la misma. Me sentí muy feliz y tranquilizada al escucharla”, comentó Claudette.

¿Cuál es el estado de salud de Céline Dion?

Desafortunadamente, el estado de salud de Céline Dion sí es delicado, pues hace casi un par de meses su familia declaraba que no encontraban un medicamento que fuera realmente efectivo para aliviar su dolor.

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante. Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar”, dijo en ese entonces su misma hermana Claudette para Le Journal de Móntreal.

La familia de Céline Dion dijo hace casi dos meses que no encontraban un medicamento que funcionara Edward Berthelot/GC Images (Getty Images)

Dentro de esas mismas declaraciones, indicaba también que, a pesar del panorama poco favorable, tienen la esperanza de que pronto se recuperará y que están haciendo todo lo posible para tratar este padecimiento.

Qué enfermedad tiene Céline Dion

La intérprete de My Heart Will Go On fue diagnosticada desde el año pasado con el Síndrome de la Persona Rígida, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo.

Esto provoca espasmos y que los músculos del cuerpo se tensen de manera involuntaria, lo que puede hacer que quienes padecen el síndrome parezcan ‘estatuas humanas’.