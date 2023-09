Estos vestidos demuestran por qué Céline Dion sabe llevar el Haute Couture como nadie

Céline Dion es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial gracias a su gran talento y voz, aunque en este momento está pasando por un delicado estado de salud. Por ello, hoy decidimos recordar algunos de sus looks con los que comprueba por qué sabe llevar como nadie el Haute Couture.

La canadiense se ha convertido no solo en un ícono musical, sino también en un gran referente de moda y estilo, en parte, gracias a los diferentes vestidos y looks de alta costura que le hemos visto para asistir a los desfiles de Haute Couture celebrados dentro de la Semana de la Moda de París, en sus diferentes ediciones. Aquí te enlistamos algunos de ellos.

Vestido corto con mangas murciélago

Fue en 2019 cuando la artista lució este vestido, y que es probablemente uno de los mejores que le hemos visto en los últimos años. El diseño que Céline Dion usó en esa ocasión en París, es de raso beige, con mangas descomunales y gigantes (pero muy muy grandes) y de escote drapeado en V.

Céline Dion sorprendió con este diseño de Alexandre Vauthier Especial

Firmado por Alexandre Vauthier, esta pieza llamó la atención por sus mangas murciélago, las cuales escondían el diseño de la falda corta que tenía el vestido. Sin duda, es uno de los outfits que enamoró a todos por su glamuroso estilo.

El vestido blanco de Céline Dion en los Billboard de 2017

Este diseño que la intérprete de My Heart Will Go On usó durante los Premios Billboard de 2017 se convirtió en la sensación de la noche, robando las miradas de todos. Sin embargo, lo que más atraía la atención de ese vestido, eran sus abultadas hombreras y su profundo escote en V.

Céline Dion uso este vestido blanco con hombreras muy abultadas durante los Billboard de 2017 Especial

Además, esta pieza de Stéphane Rolland de la colección de Alta Costura, la usó la cantante para celebrar los 20 años de la canción de Titanic, así como el lanzamiento de la misma película, con la cual saltó a la fama y catapultó su trayectoria artística a finales de los años 90.

Vestido negro tableado

Aunque sabemos que el blanco y el beige son de sus colores predilectos para sus looks de alta costura, también ha hecho del negro un tono muy distintivo para darle un mayor dramatismo a su estilo.

Céline Dion deslumbró en 2018 con este vestido negro durante el Haute Couture de la Semana de la Moda de París en 2018 Especial

Por ejemplo, en 2018 le vimos este modelo de Schiaparelli, con el que parecía toda una diva parisina. Su outfit de aquel momento, consistió en un vestido negro halter, ajustado de la cintura y cadera, así como falda tableada con vuelo, el cual usó para asistir al ya tradicional desfile de alta costura celebrado en el Paris Fashion Week de ese mismo año.