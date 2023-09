La trágica vida de Céline Dion: la muerte de su esposo y una extraña enfermedad que la persigue

Desde hace unos meses, la salud de Céline Dion se ha visto comprometida, al grado de tener que cancelar todas las fechas de su gira desde hace unos meses e incluso, su familia ha declarado que no encuentran un medicamento que ayude a aliviar el dolor provocado por la enfermedad del síndrome de la persona rígida que padece.

Este hecho tiene preocupados no solo a la gente más cercana a la cantante, sino también a sus fans, ya que es uno de los momentos más difíciles en su vida desde que falleció su esposo René Angélil en 2016 a causa de cáncer.

¿Cómo ha sido la vida de Céline Dion en los últimos años?

Aunque su carrera artística le ha traído un sinfín de premios y reconocimientos, su vida personal en los últimos años contrasta bastante de ello, ya que ha pasado por malos momentos.

Cuando ella ya tenía años de casada con su mánager, a él le diagnosticaron cáncer y de ahí comenzaría una de las etapas más tristes de su matrimonio. A pesar de ello, decidieron convertirse en padres a través de un tratamiento de fertilización asistida y así tuvieron 3 hijos, uno en 2001 y otros dos en 2010.

La muerte de su esposo René Angellil en 2016 devastó a Céline Dion Frank Micelotta/Getty Images

Sin embargo, para este punto la salud de su esposo René ya se encontraba muy grave y para poder cuidarlo, la canadiense tuvo que hacer una pausa a su carrera. Lamentablemente, para el año 2016, daría su último aliento y fallecería a los 73 años de edad, dejando el corazón de Céline destrozado.

Pero a tan solo unos días después de que muriera el amor de su vida, la artista se enfrentaría a la pérdida de su hermano Daniel Dion.

El síndrome de la persona rígida: la enfermedad de Céline Dion

La familia de Céline Dion reveló que no han encontrado un medicamente que funcione Edward Berthelot/Getty Images

No obstante, la vida pone un nuevo reto a la intérprete de My Heart Will Go On, pues en diciembre de 2022 anunció que padecía el síndrome de la persona rígida. Se trata de un trastorno neurológico y se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, principalmente en piernas, brazos y el torso.

De hecho, hace semanas su familia dio más detalles de cómo se encuentra actualmente su estado de salud. Fue su hermana Claudette quien reveló que lamentablemente no ha mejorado debido a que no encuentran un tratamiento eficaz. “No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, declaró para Le Journal de Móntreal.