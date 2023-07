La historia y legado de Lisa Marie, la hija fallecida de Elvis Presley

Elvis Presley únicamente tuvo una hija: Lisa Marie Presley, quien tuvo un trágico deceso, consecuencia a un tratamiento estético al que se sometió para verse más delgada y así potenciar su éxito en la industria; o al menos eso creía ella, basándose en el prototipo de belleza que predomina en la escena del espectáculo.

La tragedia que acabó con la también apodada la “princesa del rock and roll” sucedió en enero de 2023, sólo un tiempo después de que el nombre de Elvis volviera a retumbar entre la audiencia, gracias al estreno de la película autobiográfica del ícono, protagonizada por Austin Butler.

Aunque solo tenia 54 años al momento partir de este mundo, Lisa Marie dejó un legado que resaltó las bases que su padre ya había sentado en la música.

La carrera de Lisa Marie Presley

Lisa Marie en la premier de “Elvis” Eric Charbonneau

La vida profesional de la mujer que fuera esposa de Danny Keough, Michael Jackson, Nicolas Cage y Michael Lockwood, englobó varios ámbitos de la industria musical.

La talentosa mujer, heredera del don artístico y carisma de su padre, se dedicó a ser cantante, compositora, musico, actriz y hasta poeta.

La importancia del legado de la también hija de Priscilla Presley quedó inmortalizada en sus tres álbumes de estudio, titulados : “To Whom It May Concern” (2003); “Now What” (2005); y “Storm & Grace” (2012). Tal fue el alcance sus dos primeros discos que lograron ingresar a la lista de conteo de Billboard en Reino Unido.

Resultan también importantes sus aportaciones a la música: el dueto que quedó grabado con su padre “Don’t Cry Daddy”, sus covers hechos a la famosa banda The Ramones y su participación en la banda sonora de The Walking Dead.

Entre otras cosas de su vida personal dignas de recalcar se encuentra su amistad con el actor hollywoodense John Travolta y su testificación en contra del empresario Neil Bush, a quien se le acusaba de la medicación a niños con desórdenes mentales, lo cual comprobó su calidad humana y sentó los precedentes de algunos cambios en la Cienciología, de la cual, cabe mencionar, era practicante.