La Niñera: 20 años después, así lucen los actores

La Niñera fue una serie de televisión que conquistó los corazones de millones de espectadores en los años 90. Esta divertida comedia nos presentó a Fran Fine, una niñera de Queens que se convirtió en la figura materna de los hijos del adinerado viudo Maxwell Sheffield.

Pero, ¿qué ha sido de los talentosos actores que dieron vida a estos entrañables personajes?

Madeline Zima (Grace Sheffield)

La adorable Madeline Zima (38 años), quien interpretó a la pequeña y traviesa Grace Sheffield, ha continuado trabajando en la industria del entretenimiento, demostrando su evolución como actriz.

Ha participado en diversas producciones televisivas y películas, dejando claro que su talento no tiene límites, como You, Californication y Bombshell.

Daniel Davis (Niles)

El icónico mayordomo Niles, interpretado por el talentoso Daniel Davis (77 años), se convirtió en uno de los personajes más queridos de La Niñera.

Después de la finalización de la serie, Davis ha seguido su carrera en el teatro, protagonizando importantes obras de Broadway y puntuales participaciones en Gotham, Elementary, New Amsterdam y Frasier.

Su versatilidad actoral y su impecable estilo lo mantienen como un verdadero ícono de la elegancia.

Nicholle Tom (Maggie Sheffield)

Nicholle Tom (45 años), quien dio vida a la hermosa Maggie Sheffield, ha continuado trabajando en la televisión y el cine.

Con su estilo único y su carisma impecable, esta talentosa actriz ha sabido destacar en distintos proyectos y seguir cautivando a su público. Su último proyecto fue la cinta Prisioner of Love, lanzada en año pasado.

Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield)

El elegante Charles Shaughnessy (68 años), quien interpretó al carismático y atractivo Maxwell Sheffield, no se quedó atrás en el mundo del espectáculo. Recientemente ha tenido importantes papeles en las series Days of our lives y Hospital General.

Tras terminar La Niñera, ha participado en diversas producciones televisivas y teatrales. Con su carisma y talento innato.

Fran Drescher (Fran Fine)

Nuestra querida Fran Drescher (65 años), quien interpretó a la encantadora Fran Fine, ha continuado desarrollando su carrera en la industria del entretenimiento con gran éxito.

Además de ser actriz, Fran es reconocida como una activista y defensora de la salud y los derechos de las mujeres.

Desde mediados de este año, el papel de Fran Drescher cobró protagonismo no como actriz, sino como la líder de un movimiento histórico en la industria del cine y la televisión.

En su papel de presidenta del principal sindicato de actores norteamericano, SAG-AFTRA, anunció el inicio de una huelga en julio pasado.

Si bien, La Niñera se convirtió en una serie de culto que dejó una huella imborrable en los corazones de sus fanáticos, la vida y obra de sus actores merece mención a parte.

Aunque cada miembro del elenco ha seguido su propio camino, es innegable el talento y la pasión que todos ellos siguen demostrando en sus trabajos actuales.