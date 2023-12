Lanzan una serie sobre la polémica vida de Máxima de Holanda: conoce su historia

La figura de Máxima de Holanda siempre ha dado de qué hablar desde que pasó a formar parte de la Casa de Orange, y si bien en un principio no era vista con buenos ojos por su procedencia familiar y argentina, terminó ganándose el corazón de los neerlandeses, tanto así que este año se realizó la serie Máxima, que cuenta sobre su vida

Esta producción de Millstreet Films, relatará su infancia en el país argentino, así como su adolescencia y juventud, además de parte de su trayectoria profesional y el inicio de su relación y compromiso con Guillermo Alejandro, el entonces futuro heredero a la corona de los Países Bajos.

Asimiso, los protagonistas de esta historia, de 6 episodios, son la actriz argentina Delfina Chaves, quien dará vida a Máxima Zorreguieta; así como el actor neerlandés Martijn Lakemeier, en el papel del rey Guillermo Alejandro.

La serie de Máxima se estrenaría en 2024 por Disney+ en América Latina Instagram

¿Cómo ha sido la vida de Máxima de Holanda?

Aunque sus fans la llaman la princesa sonriente, la vida de Máxima no ha sido igual de esplendorosa que su sonrisa, pues cuando comenzó a salir con Guillermo Alejandro, su relación no era del todo aceptada, por lo que tuvo que dejar a su padre y a su tierra natal Argentina atrás, para ser parte de los Orange-Nassau.

Como en la serie veremos, su niñez la pasó en su lugar de nacimiento, mientras que ya en su juventud, se fue a Estados Unidos, en donde trabajó en Wall Street. Mientras que conoció a Guillermo de Holanda en Sevilla en 1999, y para el año 2001 ya estaban comprometidos, algo que no agradó a todos por la familia de Máxima.

En este sentido, su progenitor Jorge Zorreguieta era un alto funcionario del gobierno durante la dictadura de Jorge Videla, que fue conocida por ser uno de los regímenes más sanguinarios que se dieron en América Latina en el siglo XX, por lo que no era aceptado en los Países Bajos.

Máxima de Holanda no era aceptada por los holandeses debido a su padre @KONINKLIJKHUIS

Así pues, como el Parlamento tendría que aprobar su unión con el hijo de la reina Beatriz, no pusieron resistencia y avalaron el matrimonio, sin embargo, su padre no podía asistir a su boda ni a la futura coronación del entonces príncipe Guillermo.

Pese a que esto le causaba una gran tristreza, no tuvo de otra que aceptar dejar atrás a su familia para poder estar con el amor de su vida, aceptando que su padre no estaría ahí para entregarla al altar, mientras que su madre decidió no acompañarla.

Por último, Máxima de Holanda tuvo que aprender hablar en neerlandés, luego de su boda, y aunque tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida, ahora varios expertos de la realeza consideran que parte de la gran aceptación y actual popularidad de la Familia Real holandesa se debe a esta plebeya.