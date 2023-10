¿Quién interpretará a Máxima de Holanda y de qué va su nueva serie en streaming?

Bastó con el estreno en Netflix de la multi galardonada serie “The Crown” para que los productores de contenidos audiovisuales se dieran cuenta de la mina de oro que representan las historias de los royals, por lo que próximamente tocará el turno de proyectar relatos de la popular reina consorte de Holanda, Máxima Zorreguieta.

Aunque hasta el momento se saben pocos detalles acerca de su estreno, ya se tiene certeza de quiénes serán los actores principales, encargados de dar vida al Rey Guillermo Alejandro y a la que también es identificada por ser la representante más sonriente de las Coronas europeas.

También se tiene conocimiento cuáles son las locaciones en las que la gran producción se encuentra grabando la primera temporada, la cual por su enorme presupuesto contará con la aparición en pantalla de muchos de los escenarios internacionales en los que transitó la complicada vida de Máxima.

Máxima de Holanda tendrá su propia serie en streaming Getty Images

“Máxima” la serie que promete destronar a “The Crown”

Las grabaciones de este producto comenzaron pocos días después de haber iniciado el verano 2023 y se encuentra a cargo de la empresa Videoland, propiedad de RTL Nederland y principal competidor de Netflix en la región de los Países Bajos.

Se tiene la intención que la serie se exporte, aunque, de momento aún no se sabe por qué medios podría llegar a España o a Latinoamérica. Sin embargo, si se tiene información acerca de quiénes serán los encargados de dar vida a la popular pareja conformada por los reyes de Holanda: Máxima y Guillermo.

Por medio de las redes sociales de la productora se ha confirmado la serie y a los protagonistas que acompañaran la narración de la vida de Máxima de Holanda Instagram @millstreetfilms

Oficialmente la productora ha dado a conocer que para la interpretación de los royals en su juventud, se contará con la presencia en pantalla de la actriz argentina Delfina Chaves, quien es conocida en su país por participaciones en diversas series como: “Días de Gallos”, “Argentina, tierra de amor y venganza” y “Edha”.

Por su parte, el papel del rey Guillermo Arturo, padre de las tres hijas de Máxima, se sabe que será interpretado por Martijn Lakemeier, actor holandés famoso por su aparición en películas como: “Goodbye Stranger”, “Lover or Loser” e “It’s All So Quiet”.

¿En qué se basa la nueva serie de Máxima de Holanda?

Delfina Chaves dará vida en la ficción a Máxima de Holanda Instagram @delfichaves

Se espera que la nueva producción acerca de Máxima de Holanda tenga más de una temporada, ya que la materia prima del producto promete dar el suficiente contenido para revelar varios detalles desconocidos de la enredada historia de la royal.

La serie se basa en Máxima: Madre Patria, una biografía no autorizada sobre la reina consorte escrita por Marcia Luyten, y se sabe que una de las productoras, encargada de dotar de ideas extra al rodaje será Rachel van Bommel, quien aseguró ante Deadline que el producto dejará ver escenas desarrolladas en Argentina, Nueva York, Bélgica, Países Bajos e, incluso, España.