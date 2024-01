Las mejores respuestas de Sofia Vergara en el Hormiguero, y las risas forzadas de Pablo Motos

Sofía Vergara tuvo una peculiar interacción con el conductor español Pablo Motos, del programa El Hormiguero. La actriz, además de ir a promocionar la serie Griselda, aprovechó para mostrar cómo dar las mejores respuestas ante preguntas incómodas.

Sofía Vergara se encuentra en Madrid, España, en gira por su nueva serie llamada Griselda, como parte de la promoción, la actriz acudió a El Hormiguero. Tras las vacaciones de Navidad, programa de entretenimiento español regresó al aire y contó con una invitada especial: Sofía Vergara.

Al conductor valenciano (58 años) se le ha señalado largamente por sus comentarios machistas y, en ocasiones, pasados de tono, mientras que la actriz latina (51), es una mujer segura, de pensamiento ágil y con la capacidad de detectar cualquier comentario subido de tono y frenarlo al momento.

El ring (perdón, el plató) estaba preparado para la entrevista y sucedió lo que tenía que suceder (aunque extrañamente no había ocurrido antes), Pablo Motos protagonizó momentos que se han convertido en clips virales en Internet, donde termina noqueado tras una espectacular serie de respuestas inteligentes y con humor.

En la propia cuenta en X (antes Twitter) de El Hormiguero, ya anuncian al programa de Sofía como el más visto (sin especificar periodo de tiempo), afirmando que fue visto por 5 millones 100 mil espectadores únicos (AA).

Sofía, el arte de responder críticas veladas

Desde que fue presentada Sofia, con su peculiar humor narró que ha vivido una semana agitada, por lo que le advirtió al conductor del programa “pórtate bien conmigo”. Entre risa y risa, la tensión era evidente, sobretodo la de Pablo, porque Sofía conoce perfectamente cómo ganarse al público, con gestos coquetos, frases directas y su melodioso tono latino.

Y fue precisamente por la forma de pronunciar la serie “Modern Family” (programa que catapultó la carrera de la actriz), que Motos pretendía hacer un comentario de humor. Pero el que quedó con cara de chiste, fue precisamente el conductor.

"¿Me sale mal? Ah, porque ¿hablas mejor inglés que yo?”, pregunta Sofía. “Sí”, afirma Motos. Sin perder la sonrisa, la actriz lo cuestiona: “¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos perdona? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?, ¿Cuándo te nominaron al SAG Award, perdón?”.

En otro momento de la entrevista, Motos expresó que no comprendía la razón de que Vergara le caía bien a todo el mundo. Por supuesto que la actriz no perdió la oportunidad para decir: “No entiendes qué es lo que tengo (...). Suena un poquito loco este comentario, un poquito de envidia... No sé si es una pregunta de verdad o un comentario. Dímelo tú”.

El nuevo “negocio” de Sofía

Sofía Vergara es una actriz de origen colombiano y en su nueva serie protagoniza a una narcotraficante: Griselda Blanco. Durante la charla, la actriz habló de sus primeros proyectos y de cómo ha ido conectando, a través de las redes, con una comunidad de mujeres que siguen sus recomendaciones.

“Todas las cosas que hago son las cosas que yo uso. Por ejemplo, tengo una marca de jeans que yo me pongo esos jeans; en maquillaje, yo me pongo mi maquillaje… ahora voy a vender cocaína. No es cierto (entre risas). Mi marca de maquillaje se llama Toti, a la de cocaína le voy a poner Coti”, respondió entre risas.

Claro, después de pensar dos veces en su chiste y considerando los estragos que ocasionó el narcotráfico en su país (y en su propia familia), inmediatamente aclaró que se trataba de una broma pesada y afirmó: “esos chistes no se deberían hacer”.

Aunque, por supuesto, al responder, la actriz aprovechó para dejar claro que además de actriz, es una exitosa mujer de negocios, anunciando algunos de sus actuales proyectos.

Las mejores respuestas de Sofía Vergara

Algunas de las mejores respuestas de la existosa actriz y productora fueron:



Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente

Tú no eras nada. “ Yo no hago nada, yo lo compro ya todo hecho”

¿Has vivido mucho en estas Navidades? “ No tanto como hubiera querido ”.

”. “No sé si es una pregunta de verdad o un comentario”

Sin duda fue un momento divertido ver la agilidad de Sofía Vergara para ofrecer respuestas inteligentes y con humor en El Horiguero, por las risas forzadas de Pablo Matos, parece que él no lo disfrutó tanto.