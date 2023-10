Laura Pausini canta sus votos matrimoniales en una nueva canción

Convertir sus votos matrimoniales en una canción de amor inedita es el acto de romanticismo puro que solo una excepcional mujer con la sensibilidad de Laura Pausini pudo lograr. La cantante italiana, de 48 años, nos presenta “Frente a nosotros”, una melodía que declamó en uno de los días más importantes de su vida: su boda con Paolo Carta, de 58.

Tras mantener una estable relación de 18 años, la pareja se unió en matrimonio en una espléndida ceremonia en marzo de este año. Sin embargo, es ahora cuando ese momento tan especial se convierte en música, literalmente, para nuestros oídos.

Pero eso no es todo, porque esta melodía será una de las 16 canciones que conformarán su nuevo disco “Almas paralelas”, el cual se lanzará el próximo 27 de octubre e incluirá 6 bonus tracks.

“Frente a nosotros es la canción de mi boda con Paolo. Nuestros votos en forma de música. Desde hoy, en todas las plataformas digitales, también es vuestra. Cuidadla”, escribió Laura en sus perfiles de redes sociales.

Letra de Frente a nosotros

Si quieres saber qué dijo Laura Pausini el día de su boda con Paolo Carta, aquí la letra completa:

Yo de blanco y tú aquí de pie

Para prometerte que

Este día de aniversario

Vale más que los de ayer

No me dejes que te pida

Espacios de tranquilidad

Tú que replanteas lo obvio

Con total normalidad

No me cansaré jamás

De tus manos en mi pelo

Cuando cuidas cada límite

Y comprendes lo que temo

Hoy me siento junto a ti

Para darte el horizonte

Y ser libre para hacer girar

La rueda que hay enfrente

Porque irme no podría

De tus ojos visionarios

Que no temen un futuro

Fuera del itinerario

Y yo, en cambio, sigo aquí

Desgastando el presente

Con un sueño intermitente

Con tu compañía

Continúo y veo

Lo que tú ves

Yo de blanco y tú aquí de pie

Para prometerme que

Todo el tiempo que hay delante

Lo podemos detener

Mientras siempre me lo pidas

Lo mejor haré por darte

Porque entiendo cada límite

Y sé cómo cuidarte

Hoy te sientas junto a mí

Para darme el horizonte

Y ser libre para hacer girar

La rueda que hay en frente

Y pasarás todos los días

En mis ojos visionarios

Que no temen el futuro

O un día extraordinario

La promesa que nos unirá

En la salud, en la enfermedad

Le dará a todo un sentido

Frente a nosotros

La apertura de Laura

A través de su cuenta de Instagram, podemos ver a Laura sin filtros, compartiendo tanto sus noticias profesionales como los momentos de celebración en la vida de su hija Paola, con una fiesta temática de Harry Potter, su cena familiar de Pascua o el amor que profesa por su compañero de vida, Paolo Carta. En un mundo lleno de celebridades que defienden su privacidad a toda costa, resulta refrescante ver la naturalidad con la que Laura nos muestra su vida.

Cuando se le pregunta sobre por qué elige contar su vida en este momento, Laura reflexiona y encuentra su respuesta: “Mis canciones son mi historia, todas hablan de mí, así que mi vida no es tan rara como para esconder cosas”. Y algo que no oculta es su vulnerabilidad frente al éxito, a pesar de encontrarse en la cima de una carrera tan sólida.

Me gusta sentirme parte de todos Laura Pausini

Laura y sus lecciones de vida

El pequeño pueblo donde nació Laura y donde actualmente se encuentra la sede de su club de fans, ha sido testigo de todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera. En su casa de infancia en Solarolo se atesoran todos los premios que ha ganado, y recientemente se han sumado un Golden Globe y un Hollywood Music in Media, obtenidos gracias a la canción “Io sí", banda sonora de la película protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti, “La vida por delante”.

“Desde niña, estoy acostumbrada a perder. Cuando me convertí en madre, me preguntaba cómo le enseñaría a mi hija Paola a lidiar con la derrota, ya que nació en una familia afortunada, donde todos nos amamos, vive en una casa muy grande y tiene una madre que a menudo gana”, explica con humildad.

“Sin embargo, al no ganar el Oscar, aprendió que seguimos siendo los mismos, igual de felices. Un premio puede abrir nuevas oportunidades profesionales, pero no ha cambiado mi personalidad”. A su hija parece no haberle afectado en lo absoluto, ya que la recibió de vuelta en casa con una pancarta que decía: “Bienvenida mamá, eres el Oscar más importante de mi vida”, como compartió la cantante en Instagram con las palabras “a veces ganas el Oscar en Los Ángeles, a veces lo ganas en casa”.

“Nunca soñé con ser famosa, me descubrieron y, de viernes a sábado, me convertí en la chica más popular de Italia. Desde entonces, sentí que debía trabajar arduamente para merecer lo que me habían dado. Nunca he tenido fracasos. Todos los años recibo algo nuevo y maravilloso. Este año, en medio de la pandemia del COVID-19, me han llegado seis nominaciones importantes. Soy una chica del campo, nací en un pueblo muy pequeño y cada mañana que me levanto, recuerdo de dónde vengo. A veces siento que vivo en una vida contradictoria, una dentro de mí y otra en mi cotidianidad”.

Ahora, la cantante y compositora no comparte un poco de su vida y su felicidad a través de “Almas Paralelas”, encontrando la forma de transformar sus experiencias en canciones, que forman parte del soundtrack de nuestras vidas.