Desde un Premio Nobel hasta la obra más reciente para tranquilizarte en pandemia, estos libros te darán paz y un merecido descanso mental.

Una buena forma de relajación desde casa para despedirte del estrés puede ser una lectura agradable. Novelas o hasta guías para comprender qué pasó con la pandemia, estos libros alivianarán el ‘domingo de bajón’ y alimentarán el cerebro y alma.

LECTURAS PARA SENTIRTE MÁS TRANQUILA

1) Y al final no pasa nada, KATHRYN NICOLAI

Dormir debería ser fácil, pero a veces, en cuanto cierras los ojos, tu mente no puede evitar darle vueltas a todo una y otra vez… Así que, en lugar de limitarnos a cerrar los ojos, ¿qué tal si intentamos algo distinto? La creadora del podcast Nothing Much Happens, Kathryn Nicolai, conjuga la magia de los cuentos para dormir con décadas de experiencia como profesora de meditación y yoga, para crear un mundo acogedor, que te invitará a relajarte antes de irte a la cama o ayudarte a conciliar el sueño si te despiertas a media noche. Impregnadas de los conceptos de mindfulness, estas historias te proporcionarán el espacio mental para descansar como un bebé.

2) ¿Cómo chingaos sobrevivir a una pandemia? ADINA CHELMINSKY

Seguro sabes que ahorrar es importantísimo, pero ante las crisis de la vida parece un reto imposible de lograr. Adina, economista y mentora en temas de finanzas, preparó este volumen para ayudar a sus lectores a lograr sus objetivos de ahorro, sobre todo cuando se está en medio de una crisis. En esta guía de finanzas personales encontrarás soluciones para enfrentar la pandemia así como tsunamis económicos, tormentas emocionales y crisis personales cotidianas. Podrás evaluar tu situación financiera, diseñar un modelo a la medida para mejorarla y, al mismo tiempo, anticiparte ante los desafíos que la vida traiga en el futuro.

3) Este libro te cargará las pilas, H. FEXEUS Y C. ENBLAD

En nuestro mundo acelerado muchos predican que bajar el ritmo es la clave para eliminar el estrés de nuestras vidas. Pero en ocasiones lo que nos agobia no es tanto lo que tenemos que hacer, sino el hecho de que no hemos previsto pausas recuperadoras entre las actividades de nuestra agenda. Limitar nuestros compromisos no siempre es factible, o sencillamente, no deseamos hacerlo. Por eso, los autores ofrecen estrategias basadas en mindfulness, manejo del tiempo y psicología cognitiva, para enseñarnos cómo volvernos expertos en recuperarnos con inteligencia y sentirnos bien, incluso mejor que nunca, mientras continuamos haciendo lo que queremos.

HISTORIAS DE AMOR Y OTROS FINALES FELICES

1) Secretos a voces, ALICE MUNRO

La autora, ganadora del Nobel de Literatura en 2013, evoca el poder devastador de los viejos amores que resucitan en estos ocho relatos, mismos que le valieron el W.H. Smith Award y el reconocimiento del New York Times. Munro, en estos cuentos, recupera las preocupaciones y las paradojas que tanto caracterizan a sus personajes. Cada relato deja entrever escenas de la vida diaria: una joven desaparecida sin rastro; una novia por contrato; una solitaria excéntrica que consigue, sin buscarlo, un pretendiente millonario y una mujer que quiere escapar del marido y del amante. Estas historias revelan los secretos de mujeres poco convencionales que se resisten a que sus voces queden reducidas al olvido.

2) La esposa del prisionero, MAGGIE BROOKES

Amparados por la oscuridad de la noche, una campesina checa y un soldado británico huyen de los nazis que los persiguen. Su amor es imposible, pero lucharán contra el destino para estar juntos. Izabela y Bill se casan en secreto, pero la suerte no los acompaña por mucho tiempo y terminan en manos del enemigo. Para enfrentar unidos los horrores del campo de concentración, idean un plan: con el pelo corto ella se hace pasar por un soldado británico mudo. ¿Lograrán engañar a los nazis y mantenerse unidos hasta el final de la guerra?

3) Feliz final, ISAAC ROSA

Esta novela reconstruye un gran amor empezando por su final, la historia de una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo hijos y peleó contra todo, luchó para no rendirse y cayó varias veces. Todo amor es un relato en disputa, y los protagonistas de éste cruzan sus voces, confrontan sus recuerdos, discrepan en las causas e intentan acercarse. El autor aborda un tema universal: el amor, desde muchos condicionales que hoy lo dificultan, como la incertidumbre, la insatisfacción vital, el imaginario del amor en la ficción… porque es posible que el amor, tal y como nos lo contaron, sea un lujo que no siempre podemos permitirnos.

