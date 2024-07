Los momentos más impactantes de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Vestido de gala, París dio la bienvenida a los atletas de todo el mundo con un espectáculo sin precedentes, pues, por primera vez en la historia, un río será el escenario de un desfile olímpico. El Sena acogerá a cientos de atletas en un evento que marcará un hito en la historia de los Juegos Olímpicos.

Alrededor de 200 barcos desfilaron a través del Sena, creando un ambiente festivo que hizo a los deportistas protagonistas de un espectáculo de música, arte y moda. Revive aquí los mejores momentos de la ceremonia.

Con un despliegue de seguridad sin precedentes, la capital francesa recibirá a cientos de miles de espectadores para disfrutar del desfile inaugural por el Sena. Un evento histórico que combina tradición y modernidad.

El recorrido de llama Olímpica

La Antorcha Olímpica de París 2024 partió de Grecia hasta la capital de Francia, pasando por las cuevas de Lascaux, el yacimiento arqueológico de Alésia, la ciudad medieval de Carcasona, el Palacio de Versalles, el Monte Saint-Michel, el castillo del Valle del Loira, faros, puentes, viaductos y estadios. En su trayecto, fue portada por unos 10,000 seleccionados, desde el príncipe Alberto de Mónaco, y el rey Federico X de Dinamarca hasta Salma Hayek y Snoop Dog.

Ceremonia fuera del estadio

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos la ceremonia no tendrá lugar en un estadio, sino en el corazón de la ciudad, a lo largo del río Sena. Esto implica que:



La ceremonia de apertura será accesible para todos, sin coste de entrada para la mayoría de los espectadores.

Las delegaciones nacionales desfilarán alrededor de 200 botes a lo largo del río Sena.

El desfile por el río seguirá el curso del Sena, de este a oeste, a lo largo de 6 km, pasando por debajo de los ocho o diez puentes y pasarelas.

Paris la ville de l'amour, la ville des amours ♥️

-

Paris, the city of love ♥️



📸 Getty / Julien De Rosa#Paris2024 pic.twitter.com/svEiK9DEDX — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

Procesión de las Naciones

Tradicionalmente, uno de los aspectos más conmovedores de cualquier ceremonia inaugural es la entrada de los atletas. Este año, la procesión de las naciones fue un verdadero desfile de diversidad y unión, montados en embarcaciones de distintos tamaños los atletas se llenaron de aplausos.

Presencia artística

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos no estaría completa sin una impresionante representación artística. Este año, los organizadores decidieron rendir homenaje a la rica herencia cultural de Francia, desde fragmentos de la Ópera Carmen, pasando por el disruptivo Can Can, hasta música electrónica.

Lady Gaga baila Can-Can

a estrella pop rindió homenaje al icónico Zizi Jeanmaire con una interpretación épica de “Mon Truc en Plumes”, envuelta en un diseño exclusivo de Dior que fusionó el glamour de Hollywood con la elegancia parisina. Un espectáculo visual y musical que transportó al público a la dorada era del cabaret francés.

Lady Gaga: impresionante en Dior. Getty Images

