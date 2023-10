Los romances más sorprendentes del 2023, descubre las nuevas parejas mediáticas del momento

En el mundo del entretenimiento, a veces las parejas más inesperadas surgen y capturan la atención del público.

Desde Kendall Jenner y Bad Bunny, pasando por Taylor Swift y Travis Kelce (la más mediática del momento), hasta Poppy Delevigne y Constantino Alexios, estas parejas demuestran que el amor puede florecer en los lugares y momentos más inesperados.

Si bien este 2023 nos ha sorprendido con la noticia de rupturas amorosas, la vida amorosa de estos famosos mantiene la llama del amor encendida.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Kylie Jenner (26 años) es una empresaria y personalidad de la televisión estadounidense. Es la hija menor de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, y se hizo famosa por su participación en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Jenner ha creado su propio imperio de belleza con la marca Kylie Cosmetics y se considera una de las mujeres más ricas y exitosas en el mundo empresarial y de la moda.

Por otro lado, Timothée Chalamet (27) es un actor estadounidense conocido por su participación en películas como “Call Me By Your Name”, “Lady Bird” y “Little Women”. Chalamet ha recibido elogios por su talento actoral y su estilo único. Ha sido nominado a varios premios importantes, incluido un premio de la Academia.

Aunque ambos son figuras populares en sus respectivos campos, nadie creería que cupido los uniría. Desde hace un par de meses corría el rumor de que habían tenido encuentros de bajo perfil, lo que apuntaba a un romance ocasional.

Sin embargo, hace menos de un mes, la pareja fue captada en público, compartiendo risas y muestras de afecto en el concierto de Beyoncé en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift (33 años) es una famosa cantante y compositora estadounidense conocida por sus éxitos en la música pop y country. Ha vendido millones de álbumes en todo el mundo y ha recibido numerosos premios, incluyendo varios Grammy.

Por otro lado, Travis Kelce (también de 33) es un jugador de fútbol americano profesional. Él juega en la posición de ala cerrada y actualmente juega para los Kansas City Chiefs en la National Football League (NFL). Kelce es considerado uno de los mejores jugadores en su posición y ha sido seleccionado para varios Pro Bowls.

Recientemente, la cantante aceptó la invitación del campeón de americano, para verlo jugar en el Arrowhead Stadium, y este gesto (sumados a los expresivos festejos de Tylor durante el partido),ha sido suficiente para que Internet se encendiera con noticias sobre la nueva it couple del momento.

Bad Bunny y Kendall Jenner hicieron su debut como pareja en primera fila en el desfile de Gucci. Getty Images

Kendall Jenner y Bad Bunny

Ambas personalidades son famosas en el mundo del entretenimiento. Kendall Jenner (27 años) es una reconocida modelo y empresaria estadounidense; mientras que Bad Bunny (29) es un cantante y compositor de reguetón y trap originario de Puerto Rico.

Contra todo pronóstico, por su trayectoria y campos de acción, existirían pocas posibilidades de interacción significativa entre ellos. Sin embargo, la pareja se ha mantenido sólida y ha hecho muestras públicas de su afecto.

Poppy Delevigne y Constantino Alexios

Poppy (36 años) es una actriz y socialité británica. Proviene de una familia famosa y sus hermanas también son modelos. Como modelo, ha trabajado con varias marcas de moda de alta gama y ha aparecido en revistas especializadas. También es conocida por su sentido de la moda elegante y moderno.

Constantino Alexios (24), por otro lado, es miembro de la familia real griega. Es el hijo mayor del príncipe heredero Pavlos y la princesa heredera Marie-Chantal.

Constantino ha sido noticia por su asistencia a diversos eventos reales y de la alta sociedad, a menudo acompañado por miembros de su familia. A menudo se le ve vistiendo trajes a medida y vestimenta formal, lo que refleja su estatus real.

Además de compartir una conexión con los mundos de la moda y la alta sociedad, ambos han llamado la atención por sus elegantes apariencias y se han convertido en figuras populares en sus respectivos campos. Ambos han sido fotografiados por las calles de Londres y confirman los rumores: hay un romance real.

Emma Corrin y Rami Malek

La una actriz británica (27 años), conocida por interpretar el papel de la Princesa Diana en la cuarta temporada de la serie “The Crown”. Su interpretación le valió el reconocimiento de la crítica y le otorgó varios premios, incluyendo el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Televisión - Drama.

Por otro lado, Rami Malek (42) es un actor estadounidense de origen egipcio. Saltó a la fama por su papel de Elliot Alderson en la serie “Mr. Robot”, por el cual ganó un premio Emmy. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó al interpretar a Freddie Mercury en la película “Bohemian Rhapsody”, donde ganó varios premios, incluido el Óscar al Mejor Actor.

A pesar de ser talentosos actores de diferentes nacionalidades, no se conocen proyectos en los que hayan trabajado juntos hasta la fecha, sin embargo, desde hace algunos meses se habían dejado ver juntos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Emma Corrin y Rami Malek son pareja, ya que ambos son muy reservados en su vida personal. Sin embargo, hay rumores y especulaciones en los medios que sugieren que podrían estar saliendo juntos.

Los romances están en el aire y estas son las parejas más mediáticas del momento, si bien el 2023 ha sido un año de desencuentros y rupturas amorosas, el amor vuelve a surgir con nuevos protagonistas.