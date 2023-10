¿Monica Bellucci y Tim Burton? La historia de una pareja improbable y viral

Oficialmente, una nueva pareja de Hollywood se confirmó en el Festival de Cine de Roma, la actriz italiana Monica Bellucci y el director estadounidense de cine Tim Burton aparecieron de la mano en la alfombra roja, protagonizando un momento viral.

En el medio del espectáculo, dentro del universo del séptimo arte, ambos son mitos del cine, tanto la actriz de 59 años, como el director, de 65.

Monica Bellucci: la diva del cine italiano

Ella es famosa por sus actuaciones en las cintas Malèna, Irreversible, Matrix y, próximamente la veremos en, Beetlejuice 2. Además de que sus colaboraciones para la firmas de moda, como Dolce & Gabbana, con la que actualizó el arquetipo de diva del cine italiano (anteriormente encarnada por Sofía Loren).

Tim Burton: el director de culto

Por su parte, el director y escritor estadounidense de extravagante look e innovadora narrativa visual (se podría decir que creó un género a su estilo), ha explorado diferentes temáticas, desde leyendas de terror (The Sleepy Hollow), pasando por cuentos infantiles (Charlie and theChocolate Factory), hasta personajes del universo de los comics (Batman).

Monica Bellucci acudió al estreno de Diabolik chi sei? y lo hizo de la mano de su nueva pareja sentimental. AFP

¿Cómo comenzó la historia de amor?

Comencemos haciendo un breve recuento del pasado amoroso de Monica y Tim, Belluci había estado casada en dos ocasiones, con Claudio Carlos Basso (1990 a 1994) y Vincent Cassel (m. 1999–2013). Con Vincen, Mónica tuvo una hija: Deva Cassel.

Mientras que Burton se casó con Lena Gieseke ( 1987 a 1991) y luego se relacionó con la actriz Helena Bonham Carter (2001 a 2014). Con quien tuvo dos hijos: Billy y Nell, quienes han logrado crecer lejos de los reflectores.

Aunque la pareja se conoce desde hace 15 años, nNunca se les había vinculado sentimentalmente y, es que, por sus trayectorias profesionales y sentimentales, eres prácticamente improbable.

Por eso, cuando el año pasado se confirmó la noticia de su relación, la respuesta pasó del asombro a la alegría. Ambos son personalidades con mucho talento, enorme personalidad y carreras sólidas. Sin embargo, no habían fotografías de ellos juntos y menos, ¡agarrados de la mano!

La pareja más improbable, pero más entrañable, colaborará en la nueva versión de Beetlejuice. AFP

De la mano por Roma: pareja viral

Fue apenas ayer, después de meses de hablar de una posible cercanía sentimental, que la pareja se muestra junta por primera vez, de la mano, sonriente y bien compenetrada.

Monica Bellucci y Tim Burton desfilaron sobre la alfombra roja del estreno de Diabolik Chi Sei?. La cinta es protagonizada por la actriz y se presentó en el Festival de Cine de Roma, al que acudieron Mónica y Tim.

Con todas las tablas de una estrella de cine y todo el sex appeal de diva italiana, Bellucci apareció con un porte artistocrático y un escultural vestido de corte sirena y escote barco cruzado de Dolce & Gabanna (firma de la que es embajadora).

Por su parte, con el sobrio misticismo que acompaña al director, él vistió totalmente de negro. Su traje, saco y corbata oscuros fueron acompañados de miradas muy luminosas hacia su pareja.

Las imágenes de Monica Bellucci y Tim Burton serán tema viral; pero, por lo visto, la historia de amor de esta pareja improbable parece que perdurará.