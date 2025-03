“Ni siquiera me llaman mamá”: así ha sido el doloroso distanciamiento de Nicole Kidman con los hijos que adoptó con Tom Cruise

Aunque su reciente reconocimiento con el AFI Life Achievement Award fue un momento de celebración rodeada de su familia más cercana, hubo dos ausencias notorias: sus hijos adoptivos, Bella y Connor Cruise. La relación entre la actriz y los hijos que tuvo junto a Tom Cruise es, desde hace años, prácticamente inexistente.

Un vínculo roto tras el divorcio

El distanciamiento entre Nicole Kidman y sus hijos adoptivos comenzó en 2001, cuando la actriz se divorció de Tom Cruise tras 11 años de matrimonio. La separación marcó un punto de quiebre en la dinámica familiar, especialmente porque Bella y Connor decidieron permanecer con su padre y continuar bajo la influencia de la Iglesia de la Cienciología, religión que Kidman nunca adoptó por completo.

Desde entonces, las apariciones públicas de la actriz junto a ellos han sido escasas. La última foto que se tiene de Nicole con Bella y Connor data de 2007, lo que refuerza los rumores de un alejamiento definitivo. De hecho, cuando Bella contrajo matrimonio en 2015 en Londres, su madre ni siquiera fue invitada a la ceremonia, a pesar de que en ese momento se encontraba en la misma ciudad trabajando en teatro.

“Mis hijos no me dicen mamá”

En 2007, Nicole Kidman sorprendió con una confesión que dejó ver lo fracturada que estaba su relación con Bella y Connor. “Mis hijos no me dicen mamá. Ni siquiera madre. Me llaman Nicole, algo que odio y por lo que los regaño”, declaró. Esta declaración, recogida por el Daily Mail, confirmó lo que muchos sospechaban: la actriz ya no era vista como una figura materna en la vida de sus hijos mayores.

Getty Images

A lo largo de los años, Kidman ha evitado hablar directamente sobre el distanciamiento, aunque en 2018, cuando ganó un Globo de Oro por su papel en Big Little Lies, agradeció a su esposo Keith Urban y a sus hijas, pero no mencionó a Bella ni a Connor. Sin embargo, también ha insistido en que su labor como madre es “amar a sus hijos sin importar qué”.

Por su parte, Connor Cruise se casó en 2019 con una mujer de alto rango dentro de la Cienciología y, según el Daily Mail, Tom Cruise fue quien tomó la decisión de excluir a Nicole de la boda. A pesar de que Bella y Connor han afirmado en algunas ocasiones que su relación con su madre es buena, no existen pruebas que respalden estas afirmaciones. La ausencia de interacciones públicas entre ellos es evidente.

Los hijos de Nicole Kidman: dos realidades distintas

Nicole Kidman es madre de cuatro hijos en total. Con Tom Cruise adoptó a Bella y Connor, mientras que con su actual esposo, Keith Urban, tuvo dos hijas biológicas:

Isabella Jane Cruise (31 años): Es artista y diseña ropa y accesorios que vende en línea. Vive en Londres y está casada con Max Parker.

Es artista y diseña ropa y accesorios que vende en línea. Vive en Londres y está casada con Max Parker. Connor Cruise (29 años): Reside en Miami y se dedica a la pesca. En el pasado tuvo una breve carrera como actor, pero ahora prefiere un estilo de vida más privado.

Reside en Miami y se dedica a la pesca. En el pasado tuvo una breve carrera como actor, pero ahora prefiere un estilo de vida más privado. Sunday Rose Kidman Urban (15 años): Es la primera hija biológica de Nicole y Keith Urban. Su madre ha comentado que intenta mantenerla alejada de la tecnología.

Es la primera hija biológica de Nicole y Keith Urban. Su madre ha comentado que intenta mantenerla alejada de la tecnología. Faith Margaret Kidman Urban (13 años): Nació por gestación subrogada en 2010 y, al igual que su hermana, su vida se mantiene en la más estricta privacidad.

Getty Images

Un nuevo comienzo para Nicole Kidman

A pesar del doloroso distanciamiento con sus hijos mayores, Nicole Kidman ha encontrado en su familia actual un refugio de amor y estabilidad. Junto a Keith Urban ha construido un hogar sólido y se ha enfocado en criar a sus hijas en un ambiente alejado del escándalo mediático.

En una entrevista con Tatler, la actriz reveló que sus hijas más pequeñas son su gran apoyo en los momentos difíciles: “Tengo dos niñas pequeñas que están paradas allí mientras pienso: ‘Dios mío, siento que ni siquiera puedo seguir’. Y luego preguntan: ‘Errrr, ¿qué hay para desayunar?’”.

Mientras Nicole sigue brillando en la industria del entretenimiento, la incógnita sobre si algún día podrá recomponer la relación con Bella y Connor permanece abierta. ¿Habrá lugar para una reconciliación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.