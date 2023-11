Paris Hilton es mamá por segunda vez y ¡es niña!

La vida de la heredera y empresaria Paris Hilton, de 42 años, y su esposo, Carter Milliken Reum, también de 42, vuelve a dar un vuelco con la llegada de su segundo bebé, una hermosa niña que se llamará London.

Fue gracias a sus redes sociales, donde Hilton mantiene una estrecha comunicación con su comunidad, que la empresaria dio a conocer las noticia, la noche del Día de Gracias. Junto a una fotografía de un hermosos conjunto rosa y un pequeño conejo de crochet, la empresaria escribía: “Agradecida por mi bebita”,

A tan sólo 11 meses de ser madre por primera vez, la carismática celebridad volvió a recurrir a un vientre de alquiler. Ante las preguntas sobre sus seguidores sobre si estaba por nacer o ya era una realidad la llegada de su hija, la artista e influencer contestó: "¡ya está con nosotros!”

Paris Hilton, Carter Reum y Phoenix estpán felices con la llegada de la pequeña London. Cortesía

¿Qué significa ser madre con vientre de alquiler?

Emplear vientre de alquilar, también se conoce como gestación subrogada, existen dos tipos: la gestación subrogada tradicional y la gestación subrogada gestacional. En la gestación subrogada tradicional, la madre sustituta dona sus propios óvulos para la concepción. El óvulo fecundado se implanta en su útero y ella lleva el embarazo a término. Mientras que en la gestación subrogada gestacional, los óvulos de la madre sustituta no se utilizan para la concepción. Los óvulos de la madre o de una donante se fecundan con los espermatozoides del padre o de un donante y el embrión resultante se implanta en el útero de la madre sustituta.

Al igual que la llegada de London, la llegada de Phoenix fue inesperada, incluso para sus propias familias. La propia artista, a través de su reality show, Paris in Love, comentó que todo el proceso lo realizó con absoluta discreción: “Literalmente, nadie sabe nada”, decía Paris Hilton hablando a cámara, “nadie en esta casa lo sabe, nadie que trabaje en medios lo sabe, mis amigos no lo saben, mi familia no lo sabe”.

Sobre su decisión de mantener el proceso de gestación de sus hijos en secreto, Paris comentó en su propio podcast: “Estábamos muy emocionados y queríamos contárselo a nuestra familia, pero también estábamos algo nerviosos porque si se lo cuentas a una persona, y esa persona se lo cuenta a otra, de repente está todo en TMZ o Page Six”, dijo en el marco del nacimiento de Phoenix.

Tan controversial como ha sido a lo largo de su juventud, en su madurez, como esposa y mamá (por segunda vez) Paris Hilton no ha estado exenta de escándalos, desde el método que eligió para ampliar su núcleo familiar, hasta la salud de su pequeño hijo: Phoenix.