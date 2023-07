Por esta curiosa razón Al Pacino dice que Harrison Ford le debe su carrera en el cine

El aclamado Al Pacino, quien alcanzó la cima de la fama por películas como El Padrino, rechazó un gran papel que después sería interpretado por otro reconocido actor, por lo cual bromeó una vez sobre ello, diciendo que ese artista ‘le debía a él’ su carrera en el cine.

¿Pero por qué dice que le debe la carrera y de quién se trata? Pues se refería al entrañable Harrison Ford, mientras que el personaje que no quiso interpretar era el del mismísimo Han Solo, de Star Wars.

En una charla que dio hace años en el centro cultural The 92nd Street Y, New York, Al Pacino recordó que a mediados de la década de los 70 recibió el guion de Star Wars, y que le habían ofrecido mucho dinero, aunque decidió no aceptarlo porque no le había entendido al guion.

“Me pasaron un guion llamado Star Wars... Me ofrecían muchísimo dinero. Pero no lo entendí. Lo leí... Así que dije que no podía hacerlo”, aseguró.

En la misma plática, el actor concluyó entre risas diciendo: “le di una carrera a Harrison Ford”.

Ahora que conoces esta curiosa anécdota, seguro estarás preguntándote cómo se habría visto el mejor contrabandista de la galaxia bajo la piel de Al Pacino.

Por su parte, cuando Harrison Ford fue contratado para el papel de Han Solo, cobraba solo 10 mil dólares y su carrera apenas comenzaba. Una de sus actuaciones más destacadas, hasta ese momento, fue en American Graffiti y una aparición en La conversación, de Francis Ford Coppola.

Para su fortuna, Harrison se quedó con este entrañable personaje que, a la fecha, es recordado con cariño por los fans de la saga de George Lucas.

Gracias a la negativa del actor de Scarface, Ford logró despegar y después consiguió varios protagónicos, como el aventurero Indiana Jones o el de Blade Runner.