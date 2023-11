¿Por qué podría perder Lupita Jones la licencia de Miss Universo?

La noche del sábado vimos coronar a Miss Nicaragua, por vez primera, como Miss Universo, fue una noche de muchas novedades y primicias, pero también podría ser el cierre de una era para México, si es que Lupita Jones pierde la licencia del certamen.

Para México, Lupita Jones es sinónimo de Miss Universo. No sólo porque fue la primera mexicana en ganar dicho reconocimiento, en 1991, sino porque la modelo y empresaria ha estado al frente de la organización, a nivel nacional, por tres décadas.

¿Qué pasa con la licencia de Miss Universo?

Los rumores de que Lupita Jones pudiera perder la licencia del certamen, a nivel nacional, cobraron fuerza la noche del sábado 18 de noviembre, cuando la nicaragüense Sheynnis Palacios obtuviera el primer lugar del concurso, y la mexicana Melissa Flores no pasara ni a la ronda de las 20 semifinalistas.

Lupita Jones ha estado al frente de la dirección de Miss Universo México por décadas.

Para aclarar la situación, la propia Lupita aprovecho sus redes para lanzar un breve comunicado: “En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación (...) les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”.

¿Qué opina Lupita Jones?

A través de sus redes sociales, Jones expresó su incertidumbre ante la situación: “Hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra. Las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora'”.

Sin embargo, para la empresaria hay indicios que la hacen sospechar que ya perdió la licencia: “Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”, confesó.

Si no quise decir nada (antes), es porque Miss Universo no me ha confirmado nada. Lupita Jones

¿Cuál es la situación de Miss Universo?

Actualmente y desde el año pasado, la dirección del certamen pasó a las manos de Anne Jakapong, una millonaria transgénero tailandesa y defensora de los derechos LGTBI. La empresaria ha dado un giro al certamen, buscando hacerlo más inclusivo y diverso, e imponiendo nuevas reglas. Aunque, hace unas semanas el certamen parecía estar en bancarrota.

Lupita considera que con los nuevos cambios esto parece “un circo que busca atención mediática barata, a través de situaciones que distraigan la atención hacia lo verdaderamente importante”.

Si son ciertos los rumores de que Lupita Jones perdió la licencia de Miss Universo, hay otros rumores que señalan a Cynthia de la Vega, como la nueva responsable de la licencia. Cynthia es una ex reina de belleza, tiene 32 años y estaba coordinando Miss Nuevo León.

Cuando Lupita Jones tuvo la licencia de Miss Universo, México obtuvo la corona en dos ocasiones más, con Ximena Navarrete y Andrea Meza. Ahora que los rumores apuntan a que la podría perder, ¿será este el fin de una era para el certamen a nivel nacional?