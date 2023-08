Por qué Sandra Bullock perdió la oportunidad de ser la novia de Keanu Reeves en los 90´s

Al compartir créditos en Máxima Velocidad (1994) y La Casa del Lago (2006), los populares actores hollywoodenses Sandra Bullock y Keanu Reeves pasaron mucho tiempo juntos, lo que en algún momento los llevó a sentir una gran atracción el uno por el otro, superando los límites de sus personajes, según han revelado ambos actores en diferentes entrevistas.

El hecho de estos dos talentosos intérpretes de la pantalla grande se unieran para formar una pareja hubiera representado un giro en la forma de concebir las relaciones románticas de la época, ya que ambos cuentan en su haber con toda una serie de romcoms, las cuales aportaban elementos a las expectativas que pudieran haberse formado en torno a su unión.

Sin embargo, el destino tenía preparados otros caminos para la pareja en pantalla y no permitió que el romance entre ellos se desarrollara, haciendo que la fantasía de todos sus fanáticos se viera truncada.

Keanu Reeves sí se enamoró de Sandra Bullock mientras trabajaban juntos

Sandra Bullock fue la primera en confesar, en una entrevista con Ellen DeGeneres en 2018, que mientras trabajaba de la mano de Reeves había desarrollado sentimientos románticos hacia el actor, pero que su profesionalismo le había impedido confesárselo, suprimiendo la oportunidad de salir con él.

Posteriormente, en 2019, a manera de réplica, en el mismo programa donde Sandra confesó su enamoramiento platónico por él, Keanu dijo que no tenía idea de los sentimientos que Bullock tenía por él durante la filmación de sus proyectos en conjunto y que obviamente él también tenía un crush con ella.

Sin embargo, por su parte, Sandra reveló que ella sentía que no era del tipo de Keanu, por lo que asumió que él no quería estar con ella; mientras que Reeves, dio como razón principal para no haber intentado una relación con su compañera el hecho de que prefería mantener el trabajo separado de su vida profesional.

“Era muy agradable ir a trabajar”, dijo de manera bromista Keanu frente a Ellen. Concluyendo el tema asegurando que Bullock y él eran buenos amigos y que la considera una persona maravillosa, pero que aceptaba haber perdido una gran oportunidad con ella.