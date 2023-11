Por qué Scarlett Johansson y Tom Hanks están en contra las aplicaciones de inteligencia artificial

Scarlett Johansson emprende acciones legales contra las aplicaciones de inteligencia artificial por usar su imagen sin consentimiento para una campaña publicitaria. Al igual que lo había hecho Tom Hanks, la actriz pidió

Si bien hoy muchos celebran que gracias a la Inteligencia Artificial podemos escuchar un nuevo sencillo de The Beatles, no todos los usos de esta tecnología son respetuosos con la imagen y los derechos de autor, por lo que es urgente su regularización.

La imagen de Scarlett Johansson, de 38 años, fue empleada para un anuncio de 22 segundos de duración, que se transmitió el 28 de octubre de este año, a través de la red social X (anteriormente llamada Twitter). Ahí, unas versiones modificadas de la intérprete promocionan la aplicación, diciendo: “No se limita solo a los avatares. También puedes crear imágenes con textos e incluso tus vídeos de IA. Creo que no deberías perdértelo”.

Scarlett Johansson: acciones en contra

Los representantes de la afamada actriz, heroína del universo Marvel, argumentaron que ella no era imagen ni portavoz de la aplicación, por lo que, de acuerdo al portal Variaty, emprenderán: “No tomamos estas cosas a la ligera. Según nuestro curso de acción habitual en estas circunstancias, lo abordaremos con todos los recursos legales que tengamos”.

Y aunque la empresa pretendía ampararse con un mensaje aclaratorio que afirmaba: “Imágenes producidas por Lisa AI que no están relacionadas con esta persona”, de acuerdo a los abogados de Johansson, esto no es suficiente.

Tom Hanks denunció el usó de su imagen de manera ilícita, a través de sus redes sociales. AFP

Tom Hanks y George R. R. Martin vs. las aplicaciones de inteligencia artificial

La acción de Johansson no es la primera que pone pone sobre la mesa el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, hace unos meses, el actor Tom Hanks, de 67 años, empleó sus redes sociales para denunciar un anuncio que empleaba su imagen:"No tengo nada que ver con esta empresa”, alertó Instagram. "¡Nunca he oído hablar de este producto ni lo he utilizado! Por favor, no se dejen engañar por estos videos de IA”.

Pero tampoco ha sido el único, ni esto sólo cuestiona el uso de la imagen de una persona (pública o no), también abarca los derechos de autor, sobretodo cuando no serespeta el contenido creativo de los artistas. Razón por la que, en septiembre pasado, el escritor George R. R. Martin demandó a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

En realidad, estos artistas no están en contra de las aplicaciones de inteligencia artificial ni de los avances que pueden conllevar, sino con el uso irresponsable que estas pueden implicar. ¿Qué opinas de las acciones de Scarlett Johansson y Tom Hanks?