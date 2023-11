Cómo The Beatles tiene una nueva canción y qué sorpresa incluye

Es casi tan difícil decidir cuál canción de The Beatles es la más famosa, como encontrar a una persona que no conozca la banda. Hoy, a más de medio siglo de su separación podemos escuchar un nuevo lanzamiento y, lo mejor de todo, incluye sorpresa.

El 2 de noviembre del 2023 será una fecha inolvidable para los fans, de todas las edades y nacionalidades, de The Beatles, pues la agrupación estrena una nueva canción, titulada “Now And Then”.

Aunque cuando al cuarteto de Liverpool le hacen falta dos integrantes: el vocalista y guitarrista John Lennon (1940-1980) y el guitarrista George Harrison (1843-2001), la banda está de vuelta.

Y lo más sorprendente de todo es que “Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como el cristal” según Paul McCartney, de 81 años, citado por AFP.

Oficialmente, la banda se desintegró en 1970.

El origen de la nueva canción

John Lennon escribió y cantó la canción en su departamento de Nueva York, en 1979. La grabación de prueba, conocida como maqueta, estaba en un casete y tenía algunos fallos de audio, por lo que no había podido ser empleada.

Tras la muerte del John Lennon en 1980, la maqueta (entre muchas otras pertenencias) quedó en manos de Yoko Ono hasta 1994, que fue cuando su viuda entregó el material, con voces y piano, a los miembros vivos de la banda: Paul y Ringo Starr.

Paul, George y Ringo trabajaron por primera vez en el demo de John Lennon, mitificado durante mucho tiempo, en febrero de 1995, como parte del proyecto The Beatles Anthology, pero quedó inacabado, en parte debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz que John había grabado.

Parecía que la canción nunca podría quedar lista. Hasta 2022, cuando el director Peter Jackson y su equipo desarrollaron un sistema de software durante la producción de la serie documental Get Back. Gracias a la innovación se contempló la posibilidad de extraer la voz de John de la antigfua grabación.

Ahora, con algo de ayuda de la inteligencia artificial (IA) y gracias a los integrantes vivos de la banda, McCartney y Starr, la nueva y "última” canción de The Beatles puede ser escuchada. Y aquí te la compartimos:

¿Y la sorpresa?

La sorpresa es que el nuevo tema incluirá video, el cual será lanzado este viernes. ¿Quién es el director de la nueva canción de The Beatles? ¡Adivinaste! Peter Jackson, Después de dirigir la aclamada la serie documental The Beatles: Get Back, era el indicado para realizar el video.

De esta forma, el video de “Now And Then” será el primer video musical de The Beatles dirigido por Jackson, en palabras del director en entrevista para una revista especializada en música: “Pensé que mis próximos meses serían muchísimo más divertidos si esa difícil tarea fuera problema de otra persona, y podría ser como cualquier otro fan de The Beatles, disfrutando de la anticipación como si fuera la noche antes de Navidad con el lanzamiento de una nueva canción y video de The Beatles”, recuerda el director sobre la incertidumbre ante recibir la oferta.

La nueva canción de la icónica banda británica, The Beatles, fue lanzada por Apple Corps, Capitol y Universal Music Enterprises, y puede escucharse en múltiples plataformas, y esperamos con sorpresa y ansia su próximo video.