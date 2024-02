Qué es Sandro de Película Sinfónico y por qué amarás vivir este espectáculo

Prepárate para vivir una experiencia musical única con Sandro de Película Sinfónico. Este espectáculo te invita a disfrutar de las canciones más icónicas del músico interpretadas por una orquesta sinfónica en vivo. Déjate llevar por la magia de la música y revive la época dorada del ídolo argentino.

Nacido como Roberto Sánchez en Buenos Aires en 1945, Sandro alcanzó gran éxito en la década de 1960 y 1970 gracias a temas como “Rosa, Rosa” y “Mi amigo el Puma”. Considerado como uno de los artistas más populares de América Latina, el cantante dejó un legado importante en la música hispanoamericana. Murió a causa de un paro cardíaco en 2010. Tenía 64 años.

Ahora, gracias a la tecnología y la colaboración de Ángel y Damián Mahler, Sandro Producciones, Exim Ent y Sony Music y FR Producciones, la voz de Sandro revive. Para conocer más sobre el espectáculo: Sandro de Película Sinfónico, conversamos con el músico argentino y director de orquesta Damián Mahler.

¿Por qué crees que es importante que se mantenga viva la memoria de Sandro?

Escucho a Sandro desde pequeño. En mi casa se escuchaba de todo. Yo soy un amante de la ópera, como mi papá, pero también se escuchaban tangos, entre otros tipos de música. De Sandro había algunas canciones que le gustaban mucho a mi padre. Mis padres ya no viven, pero a mí que quedó su recuerdo. Viví muy intensamente la época de Sandro.

Después, me he dedicado a la música y a hacer otras cosas. Mi especialidad son los musicales, no es el teatro musical, pero me gusta contar historias. Ahora, en el espectáculo de Sandro que vamos a presentar vamos a contar una historia, que está unida con las películas. Lo vamos a ver cantando con su voz original, que está procesada con la inteligencia artificial y con otros métodos que la hacen que hacen que tengan la mayor calidad posible que hay en audio. Todo eso sincronizado con una orquesta sinfónica.

Sandro ha dejado un legado muy importante que tiene que ver con vivir la vida sin prejuicios, con ser auténtico, con convivir con amor,

¿Cómo surgió Sandro de Película Sinfónico?

Nace desde las ganas de que no se olvide a uno de estos ídolos populares que han sido tan icónicos en la Argentina y en toda Latinoamérica. La utilización de la tecnología permite volver a traer a la vida a Sandro. Deseamos que la gente se vaya muy emocionada y viviendo un momento increíble en las dos horas que dura el espectáculo.

¿Qué es Sandro de Película Sinfónico?

Es un espectáculo único. Sandro nunca tuvo una a disposición a una orquesta sinfónica, como ahora la gente lo va a ver. Entonces, tampoco se escuchó de esta manera. Por eso digo que Sandro se va a ver y se va a escuchar como nunca antes. Es una pena que él no esté presente, pero yo sé que –de alguna manera– él debe estar muy feliz sabiendo que su música y su legado sigue vivo, sabiendo cómo evolucionó la idea original hasta conformar lo que ahora veremos.

La música de Sandro cobra una nueva dimensión con la interpretación de una orquesta sinfónica en vivo. Cortesía

¿Cuáles fueron los retos del espectáculo?

A mí lo que más me preocupaba era la calidad del audio porque estos audios están grabados en los años 70 y 80. Aunque usaron lo mejor tecnología que había en ese momento, hoy día hay tanta evolución. Así que tuvimos que tomar las pistas originales y trabajar sobre ellas, para poder extraer la voz y procesar la voz de una manera que suena como si estuviera cantando al lado tuyo. El resultado es increíble. Nos quedamos admirados con todo eso se puede hacer. Y lo mismo con las películas, para llevarlas a 4K y que estén en buena definición.

Sin llegar a spoilers, ¿cuáles son algunas de las sorpresas que veremos?

Lo más importante es sentir que Sandro va a estar ahí. En la pantalla gigante, con la orquesta. Es como para que la gente lo busque dentro de la orquesta, dentro del escenario... porque van a tener la sensación de que vive y está ahí. Y, bueno, la historia que se va a presentar va a tener un final muy emotivo. Como a él le gustaba.

El espectáculo incluye una orquesta sinfónica en vivo y muestra películas y videos de Sandro. Cortesía

¿Para quién es este espectáculo?

Es para todos. Obviamente, la van a disfrutar los fanáticos y seguidores de Sandro, pero también las nuevas generaciones, porque lo que ha dado es fabuloso y los temas de amor se pueden comparar con cualquier tema de amor. Los temas de amor que ha hecho Sandro son muy bonitos y con una orquesta suenan fabulosos.

No te pierdas la oportunidad de vivir un espectáculo inolvidable. Compra tus entradas para Sandro de Película Sinfónico que se presentará el domingo 5 de mayo en el Teatro Metropolitan, de la CDMX, así como en en Guadalajara, Toluca y Puebla.