¿Qué fue de Lisa Niemi? Así luce hoy la viuda de Patrick Swayze

Han pasado casi 14 años desde que Lisa Niemi perdió a su esposo, el actor Patrick Swayze, a causa de un cáncer de páncreas y desde entonces, ha dedicado su vida a preservar la imagen del que fuera uno de los actores más importantes de Hollywood, así como a visibilizar esta enfermedad.

Fue un 14 de septiembre de 2009 cuando el inolvidable galán de Ghost murió, dejando un gran vacío en su mujer, con quien estuvo casado 34 años y lo acompañó hasta sus últimos días.

A pesar del gran dolor y sufrimiento que dejó su partida, la también productora salió adelante y pudo rehacer su vida, aunque siempre tendrá en su corazón el recuerdo de su amado Patrick.

Actualmente, Lisa tiene 64 años y luce radiante, además de apoyar a causas benéficas, y tiene una vida muy feliz junto a su esposo Albert DePrisco.

¿A qué se dedica Lisa Niemi?

La bailarina y actriz se dedica a apoyar a quienes han sufrido este mismo padecimiento, a través de distintas organizaciones y realizando diferentes actividades para concientizar a las personas sobre este tipo de cáncer.

Lisa participa en diferentes eventos para concientizar a las personas sobre el cáncer de páncreas Instagram @lisaniemiswayze

Por ejemplo, trabaja como embajadora de la organización Hope for Pancreatic Cancer Action Network, la cual se dedica precisamente a la lucha contra el cáncer de páncreas.

En cuanto a su vida personal, Lisa se casó con el joyero Albert DePrisco en el año 2014, en Florida. Su relación comenzó tres años después de que Patrick Swayze falleciera y se conocieron en una fiesta de unos amigos en común en 2012.

Lisa Niemi y su actual esposo Albert DePrisco se conocieron en 2012 Essdras M Suarez/The Boston Globe via Getty Images

Según la revista People, la boda de Niemi y DePrisco fue una ceremonia íntima con alrededor de 50 invitados.

Por otra parte, Niemi decidió alejarse del espectáculo, aunque ha participado en varios proyectos para honrar la memoria de su difunto esposo, como la biografía The Time of My Life, con quien escribió junto al actor antes de su muerte, así como el documental I Am Patrick Swayze.