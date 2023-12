¿Reconciliación? Britney Spears celebra su cumpleaños 42 con mamá

Britney Spears celebró su cumpleaños 42 con una fiesta en Los Ángeles el viernes por la noche. Medios del espectáculo confirmaron que la madre de la cantante Lynne Spears y su hermano, Bryan Spears, estuvieron presentes en la fiesta, lo que significa un emotivo reencuentro familiar y muestra que el proceso de reconciliación continúa en marcha.

De acuerdo a una fuente cercana a la cantante, quien concedió una palabras en exclusiva para People: “Estar juntos y celebrar su cumpleaños fue un momento realmente agradable para la familia”. Tras años de lejanía de su familia, propiciada por la controversial tutela, Britney poco a poco va tomando las riendas de su vida, y avivada tras la publicación de la biografía: La mujer que soy.

Britney Spears estuvo sometida a una estricta tutela legal por 13 años, la cual fue ejercida por su propio padre, James Jamie Spears, quien se enriqueció a su costa y la privó de su libertad y derechos. La “condena” terminó el 30 de septiembre de 2021.

Tras 13 años de, prácticamente, no tomar ninguna decisión sobre su cuerpo, carrera y vida, Britney ahora lleva dos años disfrutando su libertad. Como lo demostró hace tres díuas, al publicar una imagen desnuda en su cuenta de Instagram, junto a la que comentó: "¡it’s just me!”. La fotografía levantó polémica e, incluso, nuevamente, algunos medios cuestionaron a la cantante.

Britney, Bryan y Lynne Spears en imagen de archivo del 2016 . Getty Images

¿Cómo fue el rencuentro de Britney con su mamá?

Ahora, tras años de distanciamiento, declaraciones virales y relaciones tensas, Lynne Spears y, su hijo, Bryan Spears, acompañaron a la cantante para celebrar su cumpleaños 42, la noche del viernes. Obvio, los paparazzis también se autoinvitaron al festejo, de ahí que TMZ obtuviera imágenes del reecuentro familiar.

Por su parte, People consiguió que una fuente cercana a la familia comentara cómo fue el reencuentro y qué tal fue la reunión, afirmando que fue “un momento realmente agradable” para todos. “Relatando que se trato de una noche especuial y que Britney se sintió muy feliz de estar con su familia.

Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse Britney Spears

¿Cómo ha sido el proceso de reconciliación?

Fue en mayo de este año cuando nos enteramos, por la propia cantante, que se había reencontrado con su madre y estaba comenzando un necesario proceso de reconciliación: “Mi dulce mamá apareció ayer en mi puerta después de 3 años... ha pasado tanto tiempo... con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡¡¡pero el tiempo cura todas las heridas!!!” , comentó en una publicación en sus redes sociales.

Desafortunadamente, la fiesta de cumpleaños de Spears tuvo un momento agridulce. Pues la cantante compartió en su cuenta de Instagram que su perro, Snow, tuvo que ser llevado de urgencia al veterinario el viernes por la noche. Razón por lo que se vio a la cantante con imagen de preocupación, poco arreglada, saliendo de su casa.

A manera de respuesta la artista tomó sus redes sociales para hacer dar una respuesta clara y directa: “Cuando dije que algo estaba pasando... ¡no tenía nada que ver conmigo! La revista OK dijo que no estaba bien... ¡he sido la más fuerte que he sido en mi vida en los últimos 8 meses! Antes de eso... ¡algo me estaba pasando que no estaba bien ni aceptable en absoluto!”. En una clara alusión al silencio de muchos medios durante el cuestionable periodo de tutela al que fue sometida.

También aprovechó para informar sobre la saludo de su mascota: “Snow está bien... fui al veterinario de emergencia en medio de la noche con los zapatos y la ropa de Cade (Hudson, su nueva pareja) por la prisa”.

La reunión de Britney Spears con su madre es un signo positivo de que la familia está avanzando en su proceso de reconciliación. Lo mismo ocurre con la presencia de su hermano mayor, Bryan, de 46 años.