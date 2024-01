Sharon Stone revela sus experiencias con las apps de citas y la lección de amor que aprendió

La actriz Sharon Stone de 65 años decidió probar las apps de citas de amor y ahora narra sus experiencias que la vinculan con la mayoría de los mortales, desde el rechazo, pasando por los perfiles falsos, hasta los malos candidatos. Aquí hay una lección importante.

Algunos medios consideran que la lección de amor que ahora está aprendiendo la exitosa actriz es la misma que ya conocen muchos millennials familiarizados con este forma de relacionarse: hay muchas personas que no están a la altura de las expectativas de su perfil.

Después de dos matrimonios y varios noviazgos, Stone comentó su deseo de que el 2024 sea un buen año para encontrar el amor verdadero, en una entrevistada exclusiva para The Times.

Por la exitosa trayectoria de Sharon Stone se creería que encontraría pareja fácilmente. Getty Images

Las “románticas” experiencias de Sharon Stone

Aquí algunas de las lecciones, con necesaria moraleja, a partir de la entrevista de Sharon Stone:



Perfiles dudosos

Aunque la noticia de que Sharon Stone usa aplicaciones digitales para encontrar pareja resurgió tras la entrevista con The Times. En diciembre de 2019, Vanity Fair ya había reportado que la actriz había intentado abrir un perfil en la app Bumble ¡y se lo habían cancelado! Y es que su rostro es tan conocido que, al intentar darse de alta, los usuarios la reportaban como usuaria falsa, cerrando su perfil.

Si bien esta acción era incómoda para la actriz, es frecuente la existencia de perfiles falsos creados por usuarios que emplean fotos de personajes famosos, célebres o (simplemente) atractivos con el fin de realizar algún engaño o estafa.



Malos candidatos

Aquí la culpa no la tiene tanto la app, sino prefiere un tipo de perfiles de personas que, en resumidas cuentas, son malos candidatos. Por como lo contó Sharon en entrevista, no ha hecho un “perfect match”, como se diría en esas apps. Todo lo contrario, la actriz se topó con un exprecidiario y tuvo una cita con “un adicto a la heroína que claramente lleva 20 mil inyecciones de droga más tarde que en la imagen”. Por sólo mencionar un par de encuentros poco afortunados.

Sharon Stone ha dejado claro que está buscando una relación significativa Getty Images

Si tú, como Sharon Stone estás buscando pareja, otras reomendaciones útiles a considerar son:



Acuerda citas en lugares públicos: Opta por lugares públicos para las citas y asegúrate de informar a amigos o familiares sobre los detalles de la cita, incluyendo ubicación y compañía. Confía en tu intuición: Si algo te hace sentir incómodo, toma medidas. No te sientas obligado a continuar si no hay compatibilidad. No te expongas: Si experimentas acoso o comportamientos inapropiados, usa las funciones de bloqueo y denuncia.

Lección de amor propio

Además de compartir sus experiencias en las apps, Sharon nos compartió una lección de amor propio muy importante: ser calara en lo que deseas y buscas. La actriz, lejos de hacer una lista pormenorizada sobre su “hombre ideal”, comentó: “No busco nada. Nunca he buscado nada. Porque no creo que eso sea lo que pasa. Estás parado en algún lugar, alguien se acerca y comienza a hablar contigo y te das la vuelta y piensas: '¿Qué?’ Y lo siguiente que sabes es que han pasado dos años”.

El pasaje anterior sirve para explicar: “No buscas una lista y luego llega tu lista. Eso es lo que hacen las personas que no tienen relaciones. Para poder consolarse con el hecho de que no tienen una relación y sentir que estamos haciendo un esfuerzo activo para que eso suceda en sus vidas”.

Así, la actriz dice que ella no está en las app de citas para encontrar con quién salir, sino para establecer una relación estable, basada en el amor. Mientras tanto, sus experiencias podrían servir para una película romántica o un thriller de suspenso.