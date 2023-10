Tinnitus: la enfermedad que padece Ludwika Paleta y que también tiene Luis Miguel

Esta semana Ludwika Paleta sorprendió a todos al dar a conocer que tiene Tinnitus desde hace un tiempo, y contó a los medios cómo se dio cuenta de ellos, además de cómo es vivir con ese padecimiento que afecta a su oído de manera considerable.

Fue durante un encuentro que tuvo con varios reporteros en donde la actriz de 44 años se sinceró y expuso que vive con esa enfermedad que le provoca un molesto sonido. “Empecé a desarrollar un tinnitus bastante fuerte y no es un problema como tal de audición, dicen que es un estímulo fantasma del cerebro y que uno percibe como si fuera del oído”, explicó.

La actriz Ludwika Paleta reveló que vive con Tinnitus desde hace unos años Instagram

Además, Ludwika relató cómo ha aprendido a lidiar con dicho padecimiento, a pesar de las molestias que le causa en su día a día. “He aprendido a vivir con ese como pitido, hago como que no lo escucho, es tratar de disfrazarlo y convencerme de que no pasa nada, que ahí está y está bien”, contó.

Sin embargo, el hecho de padecer tinnitus hizo que pudiera desarrollar mejor el rol que interpreta en la película Todo el silencio, en la que encarna a una mujer que tiene sordera y que lee los labios de los demás para poder entender lo que le dicen.

También, gracias a su experiencia de vida, así como al filme, la actriz ha logrado sensibilizarse más con las personas con algún tipo de discapacidad auditiva y de lo mal que la pasaron con la pandemia de covid-19.

Ludwika Paleta interpretó a una mujer con sordera en la película ‘Todo el silencio’ Instagram

“Una cosa que me daba mucho pudor era que se pensara estaba imitando a la gente que está oralizada y no quería caer en una cosa burlona. Para ellos la pandemia fue terrible, porque con los cubrebocas no podían saber lo que se les decía. Ellos mismos dicen tener una discapacidad que no es evidente y eso lo hace más complejo“, recalcó ante los medios.

¿Qué es el tinnitus y qué otro artista tiene esta enfermedad?

El tinnitus es también conocido como acúfeno y consiste en la percepción de un sonido que no tiene una fuente externa, por lo que otras personas no pueden escucharlo. Esto quiere decir que quienes la padecen, escuchan una especie de timbre en los oídos, aunque otros pueden llegar a percibir un rugido o zumbido.

Actualmente, no existe una cura pero sí hay tratamientos para lidiar con sus síntomas, desde el uso de aparatos de terapia de sonido como los audífonos, hasta terapias conductuales y medicamentos.

Por si no lo recuerdas, esta misma enfermedad padece el cantante Luis Miguel desde hace años, la cual incluso quedó retratada en un capítulo de su serie en Netflix.