¿Will y Jada Pinket Smith se reconcilian? Esta es la foto con la que demuestran su amor

Will Smith y Jada Pinket Smith vuelven a estar, una vez más, bajo la polémica, ya que recientemente el actor compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve muy cariñoso junto a su esposa, desatando así opiniones divididas entre los fans, luego que ella declarara que ya no viven juntos desde hace varios años.

Fue hace unas semanas cuando Jada se sinceró y confesó para una entrevista a NBC News con Hoda Kotb, que vivían separados desde el año 2016, pero que no habían dado a conocer su situación debido a que no se sentían listos todavía para hacerlo público.

Es por ello que las recientes imágenes que el actor de Soy Leyenda compartió a través de su Instagram, junto a Jada, han causado revuelo entre los internautas, pues muchos no ven con buenos ojos esta acción, mientras que otros consideran que esto puede ser una reconciliación entre ambos.

Jada Pinket y Will Smith han causado polémica a raíz de esta fotografía, luego de saberse que no viven juntos desde hace años Instagram

La fotografía en donde salen ambos, juntos y abrazados, y que va acompañada con otras instantáneas de la familia, ha generado un sinfín de comentarios y opiniones divididas, pues algunos piensan que con ello, Will Smith está dejando de lado su ‘amor propio’.

Asimismo, la postal que publicó fue con motivo de las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues recordemos que esta fecha es una de las más importantes en aquel país.

"¡El mejor Día de Acción de Gracias de todos los tiempos! (Esa es mamá-mamá con sus 9 nietos!!)”, escribió Will en la publicación. Sin embargo, los usuarios aprovecharon para criticar la imagen en la que salen los dos muy cariñosos.

Will Smith y su familia celebraron juntos el Día de Acción de Gracias Instagram

Expresiones como “Amigo, date cuenta”, “No puede ser, Will mereces a una mejor mujer en tu vida. Ella no te valora” y “Nunca es tarde para salir de una relación insana. Mendigar amor no es el camino”, le han escrito al actor en la publicación.

Con este tipo de comentarios, los fans de Will Smith demuestran que no están de acuerdo con la relación que lleva con su esposa, e incluso varios la califican de “tóxica”.

Sin embargo, Jada Pinkett Smith dio unas recientes declaraciones a Drew Barrymore en su show, en las que afirmaba que ella y Will estarán “juntos para siempre”, y que aunque llegaron a pensar en el divorcio, eso ahora ya no es una opción.