3 ideas sencillas para decorar la puerta de tu casa este Halloween y que seguro amarás

La temporada de Halloween ya está prácticamente llegando y, si todavía no has decorado tu hogar para ese día, no te preocupes que aquí te traemos unas ideas fáciles para que la puerta de tu casa luzca espeluznante. Así que córrele a una tienda o papelería y ponte manos a la obra desde hoy.

Estas ideas que te daremos a continuación, son principalmente para quienes no tenemos tan desarrollada la imaginación para decorar y se nos dificulta un poco. Por eso, también puedes pedirles a tus hijos, si es el caso, que te ayuden. ¡Verás que amarán hacer esta actividad contigo!

Telarañas gigantes

Una idea bastante buena y fácil de hacer son las telerañas gigantes y, aunque pudieras creer que son un tanto laboriosas, la verdad es que todo depende de qué lugar vayas a poner la telaraña. Como consejo, te recomendamos que inicies de abajo hacia arriba.

Considera poner telarañas gigantes hechas con una cuerda o listón grueso, o pueden ser incluso de papel Pinterest

Si la puerta de tu casa es oscura, te recomendamos usar una cuerda de color blanca, pero si es de un tono blanco, entonces es mejor utilizar una cuerda negra o estambre grueso negro. Con que coloques una telaraña grande en una esquina de abajo, como en la imagen, ya casi tienes completa la decoración. Solo añade otros elementos como arañas o calabazas para darle un aspecto más terrorífico.

Puerta de momia

Otra idea bastante sencilla y original es disfrazar tu puerta de momia. ¡Sí, leíste bien! Además no requiere tanto esfuerzo ni tiempo. Para hacer esta decoración, lo único que si necesitarás son bastantes rollos de listón grueso blanco, como la organza blanca, o puedes elegir otro tipo de listón parecido al de esta tela.

Considera decorar tu puerta de momia, ya que además de ser muy fácil, puedes hacerla con tus hijos Pinterest

Además, para darle el toque final, dibuja unos ojos negros sobre un fondo amarillo, para que los pegues en la puerta y los dejes al descubierto, como viene en la imagen de arriba.

Puerta sellada con mensaje

Ahora que si quieres darle un aspecto más tenebroso a tu puerta, te sugerimos ponerle una decoración que simulen unas tablas que sellan la entrada de tu casa (pueden ser de papel o cartón), junto a algún mensaje de peligro o de miedo.

La decoración de puerta sellada también es una idea original y fácil de hacer para Halloween Pinterest

Puede ser desde un ‘cuidado con los zombies’ hasta un ‘no entrar’, tanto en inglés como en español. Tú decides cuál puede ser la frase más idónea. Lo importante es que sea un mensaje que alerte peligro. O incluso, puedes escribir palabras con pintura roja, que simulen la sangre, para darle una sensación más realista.