Las 3 ideas de disfraces para niños en este Halloween (y que son fáciles de hacer)

La temporada de Halloween ya llegó y si estás leyendo este artículo es porque seguramente buscas disfraces para tus hijos. Si es así, no te preocupes que te daremos las mejores ideas para ese día. Así que, si te agarraron las prisas y no tienes mucho tiempo, quédate tranquila que te traemos varias opciones fáciles y sencillas de hacer.



Disfraz de pintor

Probablemente este sea uno de las disfraces más fáciles de hacer y no te requerirá tanto esfuerzo. Para hacerlo, necesitarás una camisa o mandil blanco que ya no uses, pintura y una boina, y como opcional una brocha o tabla de mezcla de color.

Para un disfraz de pintor solo necesitas una camisa o mandil blanco manchado de pintura, pantalón y una boina Pinterest

Mientras que para hacerlo, mancha de pintura el mandil o la camisa, ¡y listo! Ya casi tienes el disfraz. Para complementar, ponle pantalón de mezclilla o uno de color negro y boina para que parezca todo un pintor profesional, además de tenis o zapatos, lo que tengas a la mano. ¡Verás que le encantará!

Disfraz de La naranja mecánica

En caso de que no dispongas de muchos días para elaborar un disfraz, y tampoco quieres poner tanto esfuerzo en ello porque tienes otros pendientes, entonces considera vestir a tus peques de La naranja mecánica. Si bien es una película muy singular, lo que sí es un hecho es que puedes inspirarte en el outfit del protagonista de esta película para disfrazar a tus hijos.

Disfraza a tus peques de La naranja mecánica para este Halloween Pinterest

No necesitas tantos elementos para recrearlo, ya que con un pantalón blanco, camisa de manga larga blanca y zapatos negros, tendrás una gran parte del disfraz. Mientras que para complementar el look, usa un sombrero negro y tiras de pantalón blancas. Y no te olvides del icónico vaso de leche, que seguramente le gustará a tus pequeños.



Disfraz de Carl, de la película ‘Up’

Otro disfraz muy original para este Halloween es este del personaje de Carl, el ‘abuelito’ de la película Up de Disney Pixar. ¿Lo recuerdas?

Su historia seguramente te hizo echar una que otra lágrima y su final seguramente te encantó.

Inspírate en el abuelito Carl de la película ‘Up’ para hacer un disfraz de Halloween Pinterest

Pues más allá de eso, puedes inspirarte también en este filme para vestir a tu hijo o hija. Ve al armario del abuelo y pídele un chaleco o saco, los lentes y el bastón. Pero si no tienes prendas de este estilo a la mano, ve a una tienda departamental y métete al área de ropa para hombres, seguro encontrarás lo necesario para armar este look. Y compra unos globos de colores para rematar.