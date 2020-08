Cuando llega el momento de planificar la familia, las mujeres llevan esa responsabilidad, pero ahora hay una alternativa con la que ellos podrían cooperar sin someterse a una cirugía.

Desde 2017 hay un tema en cuestión de anticoncepción dirigida a hombres que ha

llamado la atención porque promete convertirse en una excelente opción, con un

tiempo de limitado de duración y que podría ser la respuesta a la temida vasectomía.

Hablamos de la inyección conocida como Vasalgel y que es hasta el día de hoy la única

aprobada por la Food and Drugs Administration (FDA).

Pero aunque se trata de una noticia alentadora debido a que su uso representaría

olvidarse del preservativo, la realidad es un tanto diferente: imagina que para ellos es

un suplicio pensar en hacerse una vasectomía por el temor a entrar a un quirófano, aun cuando se trate de una sencilla intervención; ahora piensa si tendrán la disposición de permitir que un médico inyecte en su pene un gel en el conducto deferente, limitando así el flujo del esperma.

Pensándolo bien…

El uso de la inyección ha demostrado un 97.3% de efectividad para prevenir el embarazo, de acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Basic and Clinical Andrology, y también ha demostrado que solo en algunos casos aislados se han presentado mínimos efectos secundarios, como, por ejemplo, acné, cambios de humor, sin que estos sean notables, así como un incremento en el deseo sexual, nada grave en realidad y muy poco probable debido a que no es un método hormonal.

Anticoncepción masculina, la realidad de la vacuna

Los beneficios son realmente notables, ya que de principio se evita el hecho de entrar a

quirófano y la breve incapacidad que supone una vasectomía, además, una gran

ventaja es que no es un procedimiento con resultados permanentes, sino que permite

hacerlo reversible una vez que se deja de administrar la inyección.

La gran limitante es su aplicación, la cual resulta dolorosa, así como también el hecho de que no sustituye al preservativo, ya que no evita los riesgos que implica no usarlo,

como las infecciones de transmisión sexual.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo el 2% de los varones en nuestro país se realizan una vasectomía y, según el Informe Mundial de la ONU sobre anticonceptivos, realizado en el 2013, este bajo porcentaje que es muy similar en los países en vías de desarrollo, la renuencia se debe al temor de sufrir de impotencia como consecuencia de la operación, aun cuando esto no sucede.

Muy pronto la inyección estará a la venta en México y podremos conocer las

reacciones de ellos y la apertura que tengan para tomar en sus propias manos la

responsabilidad de planificar la familia.

Por: María del Carmen López