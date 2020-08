View this post on Instagram

Con esta foto de Brunito me uno a la genial @maravillosamente_embarazada , para mostrar que la lactancia materna es algo natural, para normalizar que una madre pueda alimentar a su hijo sin ser señalada, para verlo como lo que es y no como pretenden hacerlo ver. Cómo ya sabéis muchas, yo sigo con Brunito 👶🏼 el cual mañana hace 11 meses con lactancia a demanda y así voy a seguir. Tengo que decir 🙋 que cuando empecé a dar el pecho a Bruno no sabía cuánto iba a durar, me daba vergüenza darle en público, me tapaba hasta el cuello y lo pasaba fatal 😲. Me di cuenta que ni siquiera yo lo normalizaba ( por el amor de Dios, que yo soy la madre), así que me liberé, jaja lo digo en serio. Cuando mi hijo quiere comer yo le doy donde me pilla. ( como le voy a negar que coma!!) Pues eso, que #noesobscenosoloesunseno y a quien le incomode verlo lo único que puedo pensar es que no sale de su casa porque si eso le horroriza no quiero ni pensar con todas las cosas que hay tan malas de verdad😱😱😱 Así que os doy las buenas noches, mientras mi peque se alimenta y yo tan felicisima😘😘😊