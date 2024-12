Horóscopo Amor 2025: Predicciones sentimentales para los signo Virgo

El 2025 será un año lleno de sorpresas para los nacidos bajo el signo de Virgo. Si quieres saber qué te depara el destino en el amor, ¡estás en el lugar correcto! Te compartimos un fragmento de nuestro Especial de Astrología, descubre cómo influirán los astros en tus relaciones, qué oportunidades se presentarán y cómo aprovecharlas al máximo.

Predicciones para Virgo

Virgo es un signo muy entregado y detallista, y su tendencia es sobreproteger a la pareja. Es común que te emparejes con personas con grandes cargas personales, porque tienes mucho enfoque, practicidad e inclinación por la atención y el servicio; para ti es muy natural estar a su lado para ayudarlas. Con la influencia planetaria de este año empezarás a pedir tanto como das, y puede ser complicado que lo recibas, porque ciertamente das mucho.

El 2025 se presenta como un año lleno de posibilidades para los Virgo en el amor. Archivo

Enero es un gran mes para el amor debido a la conjunción de Saturno y Venus en tu zona de pareja. Este aspecto nos habla de hacer equipo, concretar y establecer compromisos; en esta etapa tú y tu pareja se valorarán más. Es posible que juntos deban apoyar a alguien de edad avanzada o resolver algún conflicto familiar. Para quien está soltero podría llegar una persona unos años mayor, de cabello cano o que represente más edad de la que tiene; resultará ser un buen partido. Pon atención en los signos de Piscis, Capricornio y Escorpión.

Horóscopo del amor

En junio y julio, con Marte en tu signo, serás intolerante y altamente crítico con tu otra mitad; no digas algo hiriente que más adelante lamentes o que cause una herida tan profunda en la pareja que no se podrá borrar.

Es un buen año para aprender que el amor se construye día a día y que las personas con quienes te relacionas cometen errores, ya que es parte de nuestra condición humana; recuerda: un solo error no se equipara con dos aciertos. Deberás ver a tu otra mitad como es y no con base en los miedos, heridas o traumas que hayas vivido.

El escenario amoroso mejora a partir de tu cumpleaños y en especial cuando Venus te visite entre mediados de septiembre y octubre; el ambiente será de armonía y romance.

Signos compatibles con Virgo

Signos compatibles: Piscis, Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpión, Virgo.

Signos poco compatibles: Leo.

Signos de fricción: Géminis, Sagitario.

Signos de cooperación: Aries, Libra, Acuario.

El 2025 se presenta como un año lleno de posibilidades para los Virgo en el amor. Los astros te invitan a abrir tu corazón y a vivir nuevas experiencias. Recuerda que las predicciones son solo una guía, y que el futuro está en tus manos.