Luna llena de octubre 2026: 5 cosas que debes soltar antes del 25 de octubre para cerrar ciclos

Hay momentos en los que necesitamos hacer espacio para algo nuevo, pero antes debemos reconocer qué estamos cargando de más. Puede ser una preocupación que no nos deja descansar, una relación que cambió, la culpa por decisiones del pasado o la costumbre de exigirnos demasiado. La Luna llena de octubre de 2026 puede convertirse en una oportunidad simbólica para reflexionar sobre todo aquello que queremos dejar atrás.

El plenilunio ocurrirá el domingo 25 de octubre, a las 10:11 p. m., hora del centro de México. Esta Luna llena es conocida tradicionalmente como la Luna del Cazador. Dentro de la astrología y las prácticas espirituales, la Luna llena suele relacionarse con la culminación de procesos, la toma de conciencia y el cierre de ciclos.

No necesitas hacer grandes cambios ni seguir un ritual complicado para aprovechar la fecha. A veces, comenzar una nueva etapa consiste en reconocer qué nos pesa, aceptar lo que ya no podemos cambiar y elegir cómo queremos sentirnos de ahora en adelante.

¿Qué significa la Luna llena de octubre y por qué se relaciona con cerrar ciclos?

En distintas tradiciones espirituales, la Luna llena simboliza un momento de culminación y reflexión. Su luminosidad se utiliza como metáfora para mirar con mayor claridad las emociones, los hábitos y las situaciones que necesitan atención.

En astrología, esta fase lunar también se asocia con la posibilidad de reconocer patrones que se repiten y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, no existe evidencia científica de que la Luna llena provoque cambios emocionales específicos o determine que debamos terminar una relación, renunciar a algo o tomar una decisión importante.

Puedes aprovechar el 25 de octubre como una fecha personal para hacer una pausa, escribir tus pensamientos y establecer intenciones para las próximas semanas. Lo importante no es hacerlo todo de golpe, sino identificar qué cambio te ayudaría a vivir con mayor tranquilidad.

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1. Suelta la culpa por decisiones que ya tomaste

Uno de los pesos emocionales más difíciles de dejar atrás es la culpa por algo que hicimos, una oportunidad que no aprovechamos o una decisión que hoy tomaríamos de otra manera. Es fácil mirar el pasado con la información que tenemos ahora y olvidar que, en aquel momento, actuamos con las herramientas y circunstancias disponibles.

Antes de la Luna llena de octubre, dedica unos minutos a pensar en una situación que todavía te reprochas. Pregúntate qué aprendiste de ella, qué puedes reparar si es necesario y qué parte ya no depende de ti.

Un ejercicio sencillo consiste en escribir una frase que comience con: “Hoy me permito dejar de castigarme por…”. No se trata de justificar tus errores, sino de reconocerlos sin convertirlos en una condena permanente. Puedes aprender de lo ocurrido sin obligarte a revivirlo todos los días.

2. Deja de cargar con relaciones que te quitan tranquilidad

Las relaciones cambian y, en ocasiones, nos aferramos a cómo eran antes, a lo que esperábamos que fueran o a la posibilidad de que alguien se comporte de una manera diferente. Reconocer esa distancia entre lo que deseamos y lo que realmente sucede puede ser doloroso, pero también ayuda a entender qué necesitamos.

Esta Luna llena puede ser una invitación simbólica a revisar tus vínculos. ¿Hay una relación en la que sientes que siempre tienes que demostrar tu valor? ¿Te cuesta expresar lo que necesitas por miedo a decepcionar a alguien? ¿Estás sosteniendo una conexión únicamente por culpa o costumbre?

Soltar no siempre significa terminar una relación. A veces implica establecer límites, hablar con honestidad, dejar de intentar resolver los problemas de otra persona o aceptar que necesitas distancia. El objetivo es construir vínculos en los que también haya espacio para tus necesidades y tu bienestar.

Escribe las situaciones que quieras soltar. Pixabay

3. Libérate de la necesidad de tener todo bajo control

Querer que las cosas salgan bien es natural, pero intentar anticipar cada resultado puede convertirse en una fuente constante de preocupación. A veces dedicamos tanta energía a imaginar lo que podría salir mal que dejamos de disfrutar lo que está sucediendo en el presente.

Antes del 25 de octubre, haz una lista con dos columnas: en una, escribe aquello que depende de ti; en la otra, aquello que no puedes controlar por completo. En la primera puedes incluir tus decisiones, tus hábitos y la manera en que te comunicas. En la segunda, las opiniones de otras personas, el pasado o los resultados que todavía no conoces.

Este ejercicio puede ayudarte a distinguir dónde vale la pena poner tu energía. No tienes que resolver toda tu vida en un día ni conocer todas las respuestas para dar el siguiente paso. A veces, avanzar también significa aceptar la incertidumbre.

4. Deja de compararte con otras mujeres

Las redes sociales pueden hacer que parezca que todas las demás están avanzando más rápido, tienen una vida más interesante o han conseguido aquello que tú todavía estás buscando. Cuando esa comparación se vuelve habitual, es fácil perder de vista tus propios logros y sentir que nunca es suficiente.

La Luna llena puede servir como recordatorio para revisar qué contenidos consumes y cómo te hacen sentir. Si ciertas cuentas despiertan inseguridad o te llevan a medir tu vida con estándares que no te representan, puedes tomar distancia, silenciarlas o cambiar el tiempo que dedicas a las redes.

También puedes escribir tres cosas que hayas conseguido durante el último año y que merezcan reconocimiento, aunque parezcan pequeñas. Aprender a descansar sin culpa, poner un límite o volver a intentar algo que te daba miedo también son avances.

Tu proceso no necesita parecerse al de nadie más. Soltar la comparación es una forma de recuperar la atención que merecen tus propios deseos.

5. Despídete de los hábitos que ya no encajan con la vida que quieres

No todos los ciclos que necesitamos cerrar están relacionados con una persona o una emoción. A veces se trata de hábitos cotidianos que hemos mantenido por inercia: aceptar compromisos cuando estamos agotadas, posponer el descanso, llenar la agenda para sentir que somos productivas o guardar objetos que ya no utilizamos.

Aprovecha los días previos a la Luna llena para identificar un hábito que quieras cambiar. Elige solo uno y piensa en una acción concreta para comenzar. Si necesitas descansar más, por ejemplo, puedes reservar media hora sin compromisos. Si el desorden te abruma, empieza por un cajón o una superficie, en lugar de intentar reorganizar toda la casa.

Los cambios pequeños suelen ser más fáciles de sostener cuando tienen un propósito claro. No necesitas transformar tu vida entera antes de que termine octubre: basta con empezar a construir una rutina que se parezca más a la vida que deseas.

Ritual de Luna llena para soltar lo que ya no necesitas

Si te gustan los rituales espirituales, puedes crear un momento de reflexión en casa durante la noche del 25 de octubre. No necesitas comprar ingredientes especiales ni realizar una ceremonia complicada; basta con reservar unos minutos para ti.

Busca un lugar tranquilo, prepara una libreta y escribe tres cosas que quieras dejar atrás. Pueden ser preocupaciones, hábitos, expectativas o pensamientos que te gustaría aprender a manejar de otra manera. Después, anota qué quieres cultivar en su lugar: más calma, confianza, descanso, límites saludables o tiempo para tus proyectos personales.

Agradece por adelantado lo que deseas atraer a tu vida. GETTY IMAGES

Lee lo que escribiste sin juzgarte. Después, puedes cerrar la libreta, romper la hoja o guardarla como recordatorio de tu intención. Si decides romperla, hazlo como un gesto simbólico de cierre, no como una obligación para que algo cambie por sí solo.

Para terminar, elige una acción pequeña que puedas realizar durante la semana siguiente. Si escribiste que quieres dejar de exigirte demasiado, por ejemplo, puedes comenzar por reservar una tarde para descansar. Si deseas establecer límites, piensa en una conversación pendiente que puedas abordar con calma.

Este ritual no garantiza que tus problemas desaparezcan, pero puede ayudarte a poner en palabras lo que necesitas y convertir una intención en un primer paso concreto.

Luna llena en Tauro Getty Images

¿Qué puedes hacer después de la Luna llena de octubre?

Cerrar un ciclo no siempre ocurre en una sola noche. Algunas decisiones necesitan tiempo, otras requieren conversaciones y hay emociones que se procesan poco a poco. No tienes que sentirte completamente renovada después de un ritual ni interpretar la dificultad para soltar como una señal de que estás haciendo algo mal.

Durante los días posteriores al 25 de octubre, vuelve a leer tus intenciones y pregúntate qué puedes hacer para acercarte a ellas. Quizá necesites pedir ayuda, modificar una rutina o aceptar que una situación no tendrá el desenlace que imaginabas.

La Luna llena puede ser una fecha significativa para marcar ese compromiso contigo misma, pero no necesitas esperar a una fase lunar específica para cambiar algo que te hace daño. Cada día ofrece la posibilidad de elegir con más conciencia qué quieres conservar y qué estás preparada para dejar atrás.