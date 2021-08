«Vestir de acuerdo a tu edad es estúpido», Iris Apfel y sus 100 años de vida

Iris Apfel, considerada un ícono de la moda, vive bajo sus propias reglas de estilo. A sus 100 años, sigue siendo una ‘fashionista’ sin temor al qué dirán.

Si hay alguien que demuestra que la edad es sólo un número, esa es Iris Apfel. A sus 100años (29 agosto 2021), la empresaria, diseñadora e ícono de moda no para. Tuvo una exitosísima colaboración con Macy’s, una línea de joyería llamada Rara Avis y protagonizó un gran número de campañas, entre las que figuró Kate Spade.

Sus enormes armazones redondos, prendas coloridas y de todo tipo de texturas y accesorios XL convierten a Apfel en toda una inspiración de fashionistas alrededor del mundo. A pesar de ello, ella no se considera así.

En una industria en la que la juventud y belleza son admiradas, Iris ha logrado romper prejuicios con su estilo original y llamativo, logrando cambiar algunas viejas ideas sobre lo que una persona de edad avanzada debe llevar.

RECOMENDADO: «Tener un poco de vanidad es ser segura», Carolina Adriana Herrera sobre lecciones de moda y de vida

Cuando Iris Apfel mostró su desdén por la expresión, «vestir de acuerdo a tu edad».

«Me parece estúpido», reveló sobre esta frase en entrevista al sitio Fashionista en 2016.

«Creo que [los diseñadores] están demasiado orientados a los jóvenes. Creo que muchos crean ropa muy cara para mujeres de 60 y 70, quienes las usan, pero como para cuerpos de 16 a 18 años. Las niñas no pueden comprarlas y las mujeres parecen caballos cuando se las ponen», confiesa.

De esta forma alienta a los nuevos talentos de la moda a que se atrevan a crear prendas para ese nicho que está desatendido.

Iris cree que lejos de usar ropa para impresionar a los demás, las mujeres deben de vestirse para ellas mismas.

«Pienso que si una mujer tiene su propio estilo y sabe quién es, no se tiene que vestir para ser de 60 0 20 o 90», indica.

Consideraciones de Iris Apfel para la vestimenta de mujeres mayores

Sin embargo, aclara que hay algunas cosas que las mujeres mayores deben de considerar: «No creo que haya reglas, las mujeres mayores no deben mostrar demasiada piel, deberían usar mangas, no usar mini faldas, no usar tacones muy altos o demasiado maquillaje, no deben tener cabello largo y fluido, cosas como estas son sólo sentido común «.

Es claro que Iris no tiene reparo en decir y usar lo que piensa. Y tú, ¿estás de acuerdo con sus declaraciones?

RECOMENDADO: Cómo usar pantalones ‘barrel fit’ según Jennifer Lopez (para mujeres de 40 y más)

«Eres tan vieja como te sientes»

Asimismo, este icono que llegó al centenario de vida siempre dejó en claro que la edad es solo un número. Y cuando tienes el sentido de moda en sintonía con lo que te gusta y lo que te sienta bien, ¡mucho menos pesar de los años!

«Solo porque estés más vieja no significa que debas dejar de vivir o trabajar o involucrarte en algo», dijo al Sydney Morning Herald cuando tenía 97. «Eres tan vieja como te sientas. La gente a los 90 tiene más energía que alguien a sus 40… Si sabes quién eres y cómo vestir, y eres apropiada», añadió.

En esta entrevista le preguntaron por sus secretos de longevidad con estilo, a lo que respondió que no había ninguno. Que «debes aprender por tu cuenta, experimentar» y buscar «lo que te siente maravilloso».

Imposible pasar de largo cuando habló con el New York Times para recalcar que «style is attitude, attitude, attitude», (el estilo es pura actitud), que no se toma la vida demasiado en serio y que «el buen diseño es la autoexpresión».

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images

OTROS TEMAS DE INTERÉS:

Las frases célebres de nuestras diseñadoras favoritas: Carolina Herrera

Los tres cambios de ropa con los que Iris Apfel vuelve a conquistar Nueva York

Iris Apfel da clases de estilo a un selecto grupo de amantes de la moda