Los mejores tips de styling para llevar jeans en tus eventos navideños

La temporada navideña no solo es sinónimo de brillo y glamour, también es la excusa perfecta para sacar tus jeans favoritos y darles un toque festivo. Si pensabas que los jeans no tienen cabida en cenas o posadas, aquí te damos las claves para transformarlos en la pieza estrella de tu outfit.

Clásico, pero con un giro

Unos jeans rectos de Levi’s son el básico perfecto. Combínalos con una camisa formal o satinada para un toque elegante y sofisticado y suma una chamarra con mucho estilo. Agrega unos botines y accesorios para elevar el look. Recuerda que un buen par de jeans atemporales siempre será tu mejor inversión.

Brilla con comodidad

Si tu estilo es más preppy, unos jeans American Eagle son ideales para combinar con un suéter oversized de tejidos gruesos y un blazer o abrigo más estructurado. Opta por tonos tierra o plata para un look cozy y chic. Lleva mocasines en negro o camel para darle estructura a tu silueta y asegurarte de estar cómoda toda la noche.

Estilo divertido

Para quienes aman destacar, marcas como The Pattern tienen jeans con detalles únicos, como perlas, aplicaciones o cortes asimétricos. Para no quitarles lo divertido, haz un mix de con otras prendas que vayan a tono y no olvides incluir unos zapatos igual de irreverentes. Este look es perfecto para una posada con amigas o una cena de intercambio. Agrega un clutch original para darle ese toque festivo, como este de Karl Lagerfeld.

Denim y texturas festivas

¿Sabías que tus jeans también pueden ser parte de un outfit glam? Opta por jeans en el clásico azul de Renatta & Go y llévalos con un top de animal print y un chaleco que te mantenga calientita.

Finalmente, recuerda que lo más importante es jugar con texturas, colores y accesorios que resalten tu estilo. Los jeans no solo son versátiles, también te permitirán moverte cómodamente mientras disfrutas de cada momento navideño. ¡Transforma tu denim en la clave de tus outfits festivos y ve corriendo a Liverpool porque seguro encuentras tu nuevo par favorito!