El tierno deseo de Navidad del rey Carlos III que involucra a sus nietos Archie y Lilibeth

El príncipe Harry y Meghan Markle viven con sus hijos en California, Estados Unidos desde hace algunos años, sin embargo, el rey Carlos III quiere mantener un vínculo con sus nietos, según han reportado.

De acuerdo con el exmayordomo Grant Harrold, quien trabajó para el monarca entre 2004 y 2001, el rey Carlos III no solo querrá llamar a la familia de su hijo menor, sino enviar regalos para sus nietos, los pequeños Archie, de 5 años, y Lilibeth, de tres.

Grant Harrold declaró al diario The Sun que está seguro de que el monarca querrá hacer una videollamada con los hijos del príncipe Harry en Navidad.

“Estoy dispuesto a apostar a que definitivamente habrá algún tipo de comunicación [por Zoom] el día de Navidad . No hay duda. No hablo tanto de Harry y Meghan directamente, pero no tengo dudas de que el Rey querrá ver a sus nietos el día de Navidad”, declaró el exmayordomo.

Añadió que está seguro que los duques de Sussex también le enviarán regalos al rey Carlos III, a pesar de la lejanía.

“El Rey enviará regalos. Les garantizo que algo será enviado, y de la misma manera, se enviarán regalos al abuelo o a la abuela [de parte de los Sussex]. Habrá una oportunidad de verse, ya sea para verlos abrir los regalos, eso es completamente posible, porque eso es lo que hacen muchas familias. No es algo nuevo”.

El príncipe Archie y Lilibet

El príncipe Harry y el rey Carlos III podrían tener un reencuentro en Navidad

Aunque el príncipe Harry se alejó de la vida en la realeza desde hace años, una videollamada podría reencontrarlo con su padre, pues aunque no asistirá a la celebración en Sandringham, existe la posibilidad de que se saluden a la distancia.

“Me sorprendería que no hicieran FaceTime para ver a los nietos abriendo los regalos que les envió. Sin duda, habrá comunicación”, declaró Grant Harrold.

“No van a poner a los niños frente a la cámara sin conversar. Seguramente habrá algún tipo de comunicación”.

Aclaró que el rey Carlos III es muy tradicional, así que no cree que les vaya a enviar ningún juguete moderno, incluso tiene una tienda preferida para adquirir esa clase de obsequios.

“En lo que se refiere a juguetes y al Rey, ¿alguna vez has estado en la tienda de Highgrove? Todo es muy tradicional. El Rey es muy tradicional. No creo que les compre una Xbox ni nada parecido. Probablemente sea demasiado joven de todos modos. Será algo más tradicional, como un juego de granja de madera o algo por el estilo”.

¿Dónde pasarán la Navidad los duques de Sussex?

Se cree que el príncipe Harry y Meghan Markle pasarán las fiestas decembrinas en su mansión en Montecito, California, con sus dos hijos y la madre de la exactriz, mientras que el resto de la realeza británica se reunirá en Sandringham House, una finca campestre en Norfolk, como es tradición.

Es una costumbre navideña de la Casa Real Británica intercambiar regalos, misma que el príncipe Harry ha querido mantener con sus hijos.