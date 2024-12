Quiénes asistieron al almuerzo prenavideño del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham

El tradicional almuerzo prenavideño del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham reunió este año a numerosos miembros de la Familia Real Británica, consolidándose como una de las tradiciones más queridas de los Windsor. Sin embargo, el evento de este 2024 estuvo marcado por algunas notables ausencias y una lista de invitados diversa que mantiene vivo el espíritu de la unidad familiar.

A pesar de ser una cita habitual en el calendario real, el príncipe William y Kate Middleton no estuvieron presentes en este almuerzo real ya que, según fuentes cercanas, la pareja optó por trasladarse a Norfolk para pasar las vacaciones en su residencia de Anmer Hall, preparando las festividades navideñas en Sandringham junto a sus hijos. Aunque su ausencia fue notable, se espera que se reúnan con el resto de la familia en los próximos días para celebrar la Navidad.

Sin embargo, esta no fue la única ausencia royal en dicho evento ya que tampoco asistió el príncipe Andrés. Hasta donde se sabe, inicialmente sí fue invitado, pero decidió que los más prudente era no acudir tras verse envuelto en un escándalo relacionado con un supuesto espionaje del empresario chino Yang Tengbo, ya que este fue acusado de usar su cercanía con el duque de york para influir en conversaciones con figuras como los ex primeros ministros David Cameron y Theresa May.

Carlos III a su llegada al almuerzo prenavideño realizado en Buckingham Getty Images

Esta es la lista de asistentes al almuerzo de Carlos III en Buckingham

Aunque algunos rostros habituales faltaron, el almuerzo contó con una impresionante variedad de royals, ya que entre los presentes estuvieron:



El rey Carlos III y la reina Camila, anfitriones de la reunión

La princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence

Los duques de Edimburgo, el príncipe Eduardo y Sofía, junto a sus dos hijos, Lady Louise Windsor y James, conde de Wessex

La princesa Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank

La princesa Beatriz

Los duques de Kent y los príncipes Michael de Kent

También asistieron otros miembros de la familia como Lady Marina Windsor, Lady Margarita Armstrong-Jones, la condesa Mountbatten de Birmania, Penelope Knatchbull, y los jóvenes de la generación Windsor como Samuel Chatto y Lady Davina Windsor. Además de la presencia de Sophie Winkleman, esposa de Lord Frederick Windsor, acompañada por su hija Isabella.

Las princesas Eugenia y Beatriz también asistieron al almuerzo previo a Navidad realizado este jueves Getty Images

Por otro lado, cabe recordar que este almuerzo previo a la Navidad es una ocasión especial que permite a los Windsor reunirse en un ambiente más privado antes de las grandes celebraciones en Sandringham. Y si bien no todos los miembros de la realeza forman parte de las festividades principales, este encuentro es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y preservar una tradición que inició hace décadas.