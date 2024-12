Test: ¿Qué producto de belleza necesitas para esta temporada de regalos?

Diciembre es un momento de celebración y reuniones con amigos y familia... Y de regalos, por supuesto. Esta temporada queremos que te consientas y sorprendas con algún detalle que sume a tu rutina de skincare, por eso te vamos a ayudar a saber qué es lo que necesitas: la búsqueda del regalo perfecto para ti llega de la mano de Mary Kay.

Solo tienes que responder estas preguntas y descubrirás qué producto de belleza se adapta mejor a tus necesidades y preferencias para iniciar el 2025 más bella y radiante que nunca.

1. Conforme pasa el día, ¿la piel de tu rostro se siente…?

1. Sin brillo

2. Un poco grasosa

3. Un poco seca

2. ¿Qué te preocupa sobre tu piel?

1. Manchas oscuras y falta de luminosidad

2. Pérdida de firmeza

3. Líneas de expresión

3) ¿Con qué frecuencia te maquillas?

1. Todos los días

2. Dos o tres veces a la semana

3. En ocasiones especiales

4. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu rutina de maquillaje?

1. Aproximadamente una hora, soy la reina del glow.

2. Unos 30 minutos, entre mis masajitos y demás

3. Mínimo 15 minutos, lo justo para verme bien

5. ¿Qué aroma prefieres en una fragancia?

1. Floral frutal

2. Floral y cítrico

3. Cítrico amaderado

6. ¿Qué producto no puedes olvidar si te vas de viaje?

1. Cremas para la cara

2. Mi set de maquillaje

3. Mi fragancia favorita

Mayoría de A

Tener una rutina de belleza es importante para ti, pues todos los días te maquillas y sabes que tu piel debe tener muchos cuidados por lo mismo. Para abordar esos problemas de falta de luminosidad necesitas conocer el Concentrado Iluminador de Ácido Ferúlico + Niacinamida Mary Kay Clinical Solutions® , que estimula la luminosidad de la piel gracias a la Niacinamida (Vitamina B3). Además, huele bien en todo momento usando Mary Kay Embrace® para ella, Eau de Toilette , que deleitará tus sentidos con un irresistible aroma floral con una explosión de frutos rojos. Finalmente para la reina del glam, haz lucir tus ojos con el Lápiz Delineador para Ojos a Prueba de Agua Mary Kay® de Edición Especial , que contiene ingredientes humectantes y tecnologías para brindar una larga duración y una aplicación suave y cremosa con colores saturados, a prueba de agua.

Mayoría B

Aunque no te maquilles todos los días, te encanta el maquillaje y no puedes salir de casa sin tu set de belleza, por lo que renovar tus herramientas es esencial para ti, así que debes conocer el Set Esencial de Brochas con Estuche Mary Kay® , una colección que incluye cinco herramientas de alta calidad para crear una amplia gama de looks (las cerdas sintéticas son compatibles con líquidos, cremas o polvos). No olvides la Loción Desmaquillante de Ojos Libre de Aceite Mary Kay® , que gracias a su fórmula compuesta por dos fases, el maquillaje se remueve con mayor facilidad, sin necesidad de ejercer presión. Y también prueba la Loción Facial Humectante con Antioxidantes TimeWise® , que ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de expresión y la firmeza de la piel.

Mayoría C

Tu estilo de maquillaje es más relajado, te gusta llevar un estilo más natural. Para cuidar esas líneas de expresión, suma a tu rutina la Crema Facial con Efecto Tensor de Líneas de Expresión Dinámicas Mary Kay Clinical Solutions® , una alternativa sin agujas, para relajar la apariencia de las líneas de expresión dinámicas – sin rigidez facial, demostrado clínicamente ser 76% tan efectivo como los tratamientos inyectables†*. Además, para ti que no puedes salir sin tu fragancia en mano conoce el Mary Kay If You Believe® Eau de Toilette , una fragancia con un toque cítrico y amaderado, tal como te gusta. Y como plus a tu rutina, no olvides darle glam a tus labios con el Brillo Labial Mary Kay Unlimited® , disponible en 14 tonos y 3 acabados (cremoso, perlado y luminoso) para unos labios de lujo de día y de noche.

†Basado en un estudio de bioinstrumentación clínica independiente de 33 mujeres después de usarlo dos veces al día por 8 semanas.

*Basado en un estudio de bioinstrumentación clínica independiente de 10 mujeres que recibieron un tratamiento reductor de finas líneas tradicional por medio de citas.

¡Estamos seguras de que cualquiera de estos productos te ayudarán a resaltar tu belleza natural y a sentirte radiante en todo momento!