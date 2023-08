5 ideas para adaptar tus outfits a la moda inglesa durante el próximo otoño

La moda inglesa se distingue por su elegancia y sobriedad, dando como resultado un sofisticado look que además, se resiste a las tendencias del momento. Sin embargo, no podemos negar que es de las favoritas de muchos. Así que si quieres adaptar tus atuendos al también llamado british style, para el otoño-invierno, te dejamos estos consejos para lograrlo.

Blazers a la medida

Usa blazers o sacos a la medida para un look de chica londinense

Si hay algo que caracteriza a los británicos es su elegante look gracias a sus pulcros trajes y blazers hechos a la medida. Aunque sabemos que la moda oversize es la tendencia del momento, en estos casos lo mejor será comprarte un blazer de tu talla y combinarlo con un pantalón o falda. Y preferentemente, que sean en colores neutros como el blanco, café, gris o verde olivo, por mencionar algunos.

Botas con jeans y chaqueta

Luce un atuendo más relajado con unas botas, jeans y ligeras chaquetas

Otro elemento muy característico en la moda inglesa son las botas y, si bien este calzado seguramente surge más por el tipo de clima, ha logrado traspasar fronteras. Ahora que si quieres lucir como una british girl, puedes combinar tus botas o botines, con un ligero suéter clásico, una chaqueta y unos jeans.

Chalecos y botines

Para un look más casual, puedes optar por chalecos con botines

De hecho, es una variación del estilo anterior, ya que puedes combinar unos clásicos pantalones de mezclilla con un chaleco. Recuerda que esta prenda se ha vuelto un básico, especialmente en los chicos británicos.

Pero puedes adaptarlo usando un chaleco de color verde olivo, blusa blanca y unos botines en café oscuro o caqui. No olvides que los tonos de estas prendas no deben ser llamativos.

Ropa de tweed o lana

Las prendas de lana también son un básico para la moda inglesa

Este tipo de prendas es más recomendable para días más fríos, que es cuando el otoño está dejando sus últimos esbozos de la temporada. Por ejemplo, puedes comprar un traje de lana, con patrones de cuadros, conformado por una falda o pantalón, y un blazer para combinarlo con unas botas largas de tacón. ¡Se te verán increíbles!

Gabardinas o abrigos largos

Los abrigos y gabardinas son un must para un british style

Claro, no podíamos dejar de lado las gabardinas y abrigos que son toda una insignia para lucir como una chica londinense. Lo mejor de todo es que esta prenda, al ser el toque final del outfit, puedes combinarlos con las prendas que ya te mencionamos anteriormente. Si no nos crees, échale un vistazo a varios looks de la realeza británica y verás cómo les gusta incluir estas piezas de ropa a su estilo.