5 ocasiones en las que Michelle Salas demostró que es la reina del estilo “cut out”

Desde mitad de 2022 volvió a ser constante entre diseñadores y marcas de ropa la confección de modelos de prendas con estilo “cut-out”, la cual es una de las tendencias más sensuales en el mundo de la moda, debido a su capacidad de lograr la conjunción de estilos recatados con prominentes escotes.

Este coqueto trend ha sido retomado por las figuras más emblemáticas del estilo, desde top models, como Emily Ratajkowski, hasta las más importantes socialités, como Georgina Rodríguez.

Y, sin duda, una de las it girls más icónicas que se ha atrevido a portar este tipo de cortes en prendas de lujo es Michelle Salas, quien ha impactado en repetidas ocasiones a sus casi 2 millones de seguidores por medio de looks resplandecientes que dejan al descubierto su trabajado abdomen y parte de su alargada espalda.

Michelle Salas lució espectacular vestido cut out para reencontrarse con Luis Miguel

Michelle Salas estuvo presente en primera fila en uno de los shows de la gira del regreso de su padre Instagram @michellesalasb

Para acudir al show ofrecido por “El Sol” en las Vegas Nevada, Michelle optó por lucir deslumbrante, como la ocasión lo ameritaba, ya que no se tenía registro de que padre e hija hubieran tenido contacto previamente, pero, sin duda, la felicidad del encuentro se vió potenciada por la radiante imagen que proyectó la modelo, luciendo un vestido cut out brillante en color café.

Michelle también luce estilos cut out para hacer ejercicio

Los escotes cut out también lucen increíbles en diseños de tops

Es bien sabido por sus seguidores en redes sociales que otra de las pasiones de Michelle Salas, además de la moda, es el fitness, por lo que la influencer ha decidido combinar estos dos temas en los que es experta y ha optado por lucir tops deportivos con cruces y estilos cut out, los cuales la han hecho lucir sensual hasta en sus momentos de mayor esfuerzo físico.

La hija de Luis Miguel luce su versión más sensual en looks total black con estilo cut out

Un look total black siempre resaltará por medio de un estilo cut out Instagram @michellesalasb

Para acudir al evento organizado por Louis Vuitton en colaboración con Unicef, Michelle Salas optó por un look en negro total brillante con un corte asimétrico y un escote pronunciado, que dejó al descubierto gran parte de su abdomen. Este modelo la hizo resaltar en medio de otras celebridades invitadas al evento.

Michelle Salas luce estilos cut out hasta en la playa

Los outfits vacacionales también pueden lucirse con extravagantes cortes Instagram @michellesalasb

Incluso en sus vacaciones, la hija de Luis Miguel ha sabido combinar estilos cut out, presumiendo atuendos glamurosos, armados con diseños confeccionados en telas claras, y elevados por medio de accesorios, conmo sombreros, que la han ayudado a contrarrestar los efectos del sol.

El look vacacional estilo cut out de Michelle se acota a una estética minimalista, la cual le ha permitido proyectar una imagen elegante y refinada.

Los estilos cut out confeccionados en punto también entran en el radar de Michelle Salas

Lucir un abdómen trabajado por medio de estilos cut out siempre resulta una buena idea Instagram @michellesalasb

Para acudir al evento de la marca de moda PatBO, Michelle seleccionó uno de los diseños de la firma organizadora, confeccionado con tejido en punto y con detalles de flecos añadidos. Este modelo con mangas ha comprobado la versatilidad de este tipo de cortes y definitivamente ha inspirado a todas aquellas mujeres que siguen a Michelle y buscan replicar sus fórmulas de estilo, las cuales no se comprenden sin la incorportación de tendencias como el cut out.