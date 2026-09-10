Anne Hathaway luce su baby bump con elegancia durante el evento Serpenti Infinito de Bvlgari

Anne Hathaway volvió a demostrar que el estilo premamá no tiene por qué alejarse del glamour. La actriz llegó a la celebración de Serpenti Infinito de Bvlgari con un look sofisticado que dejó en primer plano su baby bump y confirmó que, durante su tercer embarazo, la moda sigue siendo una de sus mejores formas de expresión.

La aparición llega después de varios meses en los que Hathaway ha convertido sus looks de maternidad en parte de sus apariciones públicas. La actriz anunció en junio que está esperando a su tercer hijo y, desde entonces, ha apostado por prendas que no esconden su embarazo, sino que lo incorporan de manera natural a sus estilismos.

El vestido strapless que resaltó su baby bump

Para esta ocasión, Anne Hathaway eligió un vestido strapless, una silueta que deja los hombros al descubierto y que, gracias a sus líneas, consiguió enmarcar su figura durante el embarazo.

Lo interesante del look es que el vestido no intenta disimular su baby bump. Al contrario, la silueta acompaña sus nuevas formas y convierte el embarazo en parte central del estilismo, algo que la actriz ya ha explorado en otras apariciones recientes.

Durante su actual etapa de maternidad, Hathaway ha probado diferentes maneras de vestir su embarazo. Desde prendas que dejan parcialmente al descubierto su abdomen hasta diseños más estructurados, la actriz ha mantenido una constante: hacer del baby bump un elemento protagonista del look, sin renunciar a su estilo elegante.

Bvlgari suma el toque de lujo al look de Anne Hathaway

Hathaway completó su aparición con espectaculares piezas de Bvlgari, llevando el universo de la colección Serpenti a un estilismo que mezcló sofisticación y maternidad.

La relación de la actriz con la firma italiana tampoco es nueva. Hathaway forma parte de la campaña Serpenti de Bvlgari de 2026, junto a Priyanka Chopra Jonas, por lo que su presencia en esta celebración resulta especialmente significativa.

Aunque el embarazo ha cambiado algunas de sus elecciones de moda, Anne Hathaway parece tener claro que no necesita abandonar el glamour. Sus recientes apariciones han dejado ver una versión más atrevida de su estilo premamá, con prendas que abrazan su silueta en lugar de esconderla.