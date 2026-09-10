El príncipe William y Kate Middleton participan en un evento histórico en Liverpool que prioriza la salud mental

El príncipe William y Kate Middleton volvieron a aparecer juntos en un compromiso público con un mensaje que va mucho más allá del deporte. Los príncipes de Gales participaron este 10 de septiembre en el lanzamiento de “On Your Side”, una nueva iniciativa dedicada a la prevención del suicidio y la salud mental dentro de la comunidad deportiva.

El evento tuvo lugar en el nuevo estadio del Everton, el Hill Dickinson Stadium, en Liverpool, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Aunque inicialmente estaba previsto que William acudiera solo, Kate Middleton sorprendió al acompañarlo durante esta presentación. Para la princesa de Gales, además, se trató de su primer compromiso público después del receso de verano. La aparición también ocurre en una semana especialmente importante para la familia: George comenzó sus estudios en Eton y William representó a la Familia Real británica en el funeral de Estado del rey Harald V de Noruega.

William y Kate Middleton se reúnen con destacadas figuras del deporte británico durante la presentación de “On Your Side”, un kit de herramientas creado para ayudar a reconocer señales de alerta y promover la prevención del suicidio en las comunidades deportivas. Getty Images

¿Qué es “On Your Side”, el nuevo proyecto de William y Kate?

“On Your Side” es un kit gratuito de herramientas para la prevención del suicidio creado por la Royal Foundation, la organización benéfica de William y Kate, en colaboración con la organización de salud mental Chasing the Stigma.

El objetivo es ofrecer recursos prácticos para que las personas relacionadas con el deporte puedan identificar posibles señales de alerta, iniciar conversaciones difíciles y ayudar a alguien a encontrar apoyo antes de que la situación llegue a un punto crítico.

La iniciativa no está pensada únicamente para deportistas profesionales. El programa contempla a jugadores, entrenadores, personal de los clubes, voluntarios, familiares, aficionados y cualquier persona que forme parte de una comunidad deportiva, desde equipos locales hasta organizaciones de élite.

William pone el foco en una conversación que puede salvar una vida

Durante el lanzamiento, William destacó precisamente el papel que puede tener una persona común cuando detecta que alguien a su alrededor no está bien. El príncipe ha convertido la salud mental y la prevención del suicidio en una de las principales causas de su trabajo público.

En el material de presentación de la iniciativa, el futuro rey insiste en que no es necesario ser especialista para acompañar a alguien que atraviesa un momento difícil. La propuesta busca que hablar sobre pensamientos suicidas deje de ser un tema que las personas evitan por miedo o incomodidad.

Su compromiso con esta causa también tiene antecedentes. En 2025, la Royal Foundation destinó un millón de libras para ayudar a crear una Red Nacional de Prevención del Suicidio en Reino Unido, como parte de una estrategia más amplia para mejorar el acceso al apoyo y reducir el estigma alrededor de la salud mental.

El príncipe William y Kate Middleton participaron junto a la profesora Ann John en la presentación de “On Your Side”, una iniciativa que busca fortalecer la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental dentro de las comunidades deportivas. Getty Images

Harry Kane y otras figuras del deporte se suman a la iniciativa

El lanzamiento contó con la participación de importantes figuras del deporte británico, entre ellas las campeonas olímpicas Kelly Holmes y Laura Kenny, el ciclista Jason Kenny y la exfutbolista Jill Scott.

La campaña también incluye un cortometraje animado en el que participan figuras como Harry Kane y el piloto de Fórmula 1 George Russell, quienes ayudan a llevar el mensaje de prevención a una audiencia mucho más amplia.

Además, importantes organismos deportivos británicos, entre ellos la Football Association, la Premier League y British Cycling, han mostrado su intención de incorporar las herramientas de “On Your Side” dentro de sus políticas y prácticas.

Kate Middleton reaparece junto a William por una causa especialmente importante

La presencia de Kate durante el lanzamiento también refuerza el trabajo que ambos han realizado durante años para cambiar la conversación alrededor de la salud mental. Desde la creación de Heads Together en 2016, William y Kate han impulsado diferentes proyectos relacionados con el bienestar emocional y la eliminación del estigma.

Esta vez, el deporte funciona como punto de entrada para hablar de un problema mucho más amplio. La idea es aprovechar las comunidades deportivas, donde existe un fuerte sentido de pertenencia, para que las personas tengan más posibilidades de detectar cuándo un compañero, amigo o familiar necesita ayuda.

Kate Middleton y el príncipe William participaron junto a la presentadora Gabby Logan en el lanzamiento de “On Your Side”, una iniciativa de la Royal Foundation que busca promover la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental en las comunidades deportivas. Getty Images

Kate Middleton también hizo una declaración de estilo en Liverpool

Para la ocasión, Kate apostó por un traje azul vibrante de Edeline Lee, una elección que no pasó desapercibida. La princesa ya había llevado el conjunto durante su primera visita internacional en solitario a Italia en 2024, por lo que volvió a demostrar su conocida estrategia de reutilizar prendas de su armario.

El color azul, además, resultó especialmente apropiado para una jornada dedicada a hablar de salud mental, el estilismo consiguió mantener el tono institucional del compromiso, pero con una imagen mucho más contemporánea y luminosa.

La jornada en Liverpool dejó así una de las apariciones conjuntas más significativas de William y Kate de las últimas semanas. Más que un acto protocolario, “On Your Side” coloca nuevamente a la salud mental en el centro de la agenda de los príncipes de Gales y apuesta por una idea sencilla, una conversación a tiempo puede cambiarlo todo.