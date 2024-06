Botas cowboy: conoce desde cómo te deben quedar hasta cómo combinarlas

Las botas cowboy son un elemento esencial en el armario de cualquier amante de la moda, aunque corren el riesgo de ser infravaloradas. Para que descubras cómo su estilo único es versátil, te mostramos inspiraciones que te ayudarán a que aprendas a combinar las botas vaqueras en looks de verano modernos y frescos.

Para aprovechar al máximo este tipo de calzado, platicamos con la estilista de moda Linda Waisbord. A la experta de moda le gusta compartir ideas de looks, para que cada quien haga sus propias reglas de moda y forme su propio estilo. “Yo solo soy una persona que le gusta estar jugando, y si yo puedo compartir un poco de estas ideas y de esta alegría por el mundo de la moda, pues yo ¡feliz de la vida!”, nos explicó.

Botas cowboy: ¿difíciles de coordinar?

¡Para nada! A Linda le llamó la atención que una lectora le comentó que en su clóset tenía un par de botas vaqueras y que no sabía qué hacer con ellas, con qué coordinarlas y cuándo vestirlas. Sorprendida, la experta en moda reconoció que las botas cowboy son sus favoritas.

Si estás por comprar un par, toma nota de cómo te deben quedar: deben quedar ajustadas al pie y la pierna, pero sin llegar a ser incómodas. Deben permitirte flexionar el pie y caminar con comodidad, por lo que es crucial elegir la talla adecuada. Además, es recomendable elegir un modelo con un tacón de altura moderada, que te brinde estabilidad al caminar.

Errores comunes al usar botas vaqueras

Aunque a la hora de combinar las botas cowboy, las posibilidades son infinitas, debes evitar los fallos siguientes:



Ajuste inadecuado: El calzado deben ajustarse como un guante, sin molestar. Una buena bota suele ser muy ceñida en la parte superior y los lados del pie, y no debe deslizarse de un lado a otro.

El calzado deben ajustarse como un guante, sin molestar. Una buena bota suele ser muy ceñida en la parte superior y los lados del pie, y no debe deslizarse de un lado a otro. No usar medias: Esto puede causar fricción entre la pierna y la bota, terminando por ser incómodo. Evítalo usando medias altas y gruesas.

Esto puede causar fricción entre la pierna y la bota, terminando por ser incómodo. Evítalo usando medias altas y gruesas. Mala combinación: Úsalas sobre pantalones ajustados, pero no debajo de pantalones rectos, porque crearán arrugas poco favorecedoras.

Úsalas sobre pantalones ajustados, pero no debajo de pantalones rectos, porque crearán arrugas poco favorecedoras. Botas usadas: Evita comprar botas usadas, ya que se adaptan al pie de otra persona.

Evita comprar botas usadas, ya que se adaptan al pie de otra persona. No tomar en cuenta el largo: Toma nota, el calzado que llega arriba del tobillo que te harán una figura más estilizada. No son recomendables las botas a la altura de la pantorrilla, ya que reafirmarán tu estatura más bajita.

El color de tu ropa y el de tus botas no debe ser igual, las notas de contraste son notas de estilo. Getty Images

Cómo se usan las botas vaqueras

Las botas cowboy son un calzado versátil y lleno de estilo que puede elevar cualquier outfit, checa estas ideas.



Falda asimétrica larga: Una playera lisa, una falda boho larga o asimétrica y un mega cinturón de piel, y tienes un look casual, perfecto para este verano (como el de la imagen principal)

Una playera lisa, una falda boho larga o asimétrica y un mega cinturón de piel, y tienes un casual, perfecto para este verano (como el de la imagen principal) Vestido Mini: Un vestido mini o una minifalda blazer de gamuza para completar el atuendo.

La naturaleza de las botas de vaquero inyecta un toque casual a cualquier atuendo. Getty Images

Un vestido mini o una de gamuza para completar el atuendo. Maxi Vestidos: Un maxi vestido boho, un vestido lencero con encaje o un falso vestido (conjunto de blusa y falda) se pueden combinar con botas vaqueras. Agrega accesorios estilo campirano

Si no lo tenías anotado: las botas cowboy son un imprescindible en tu armario de verano. No tengas miedo de experimentar con diferentes combinaciones y crear tu propio estilo único. Comienza con los looks que te proponemos y descubre que las posibilidades son infinitas.