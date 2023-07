Carolina Herrera y cómo envejecer con elegancia

Carolina Herrera es conocida por su imagen refinada y elegante, sin excesos. Su look es siempre atemporal, con una camisa blanca bien planchada y hermosas faldas largas. Y aunque es diseñadora de modas, ha dicho que lo ideal no es seguir tendencias pasajeras, sino usar prendas clásicas y de excelente calidad, agregando un toque de las tendencias según el gusto personal. Para verse siempre bien, Herrera cree que las mujeres deben encontrar un estilo propio que las distinga, pero sin exagerar el uso de lo que “está de moda”.

Por lo mismo, la venezolana de 84 años asegura que las mujeres deben saber envejecer con elegancia, usando prendas que vayan de acuerdo a su edad, pues de lo contrario, se verían ridículas.

Siempre elegante, sin importar la edad Instagram @alexilubomirski

Pero esta hermosa dama tampoco está peleada con algún arreglito en la imagen física, mientras no sea algo exagerado y no se vea natural, o que cambie por completo cómo se ve una persona. Incluso ella misma ha recurrido a tratamientos como el bótox.

“Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener una edad que no tiene o se verá ridícula” Carolina Herrera

En una entrevista que ofreció al Daily Mail en 2018, dijo: “Creo firmemente en el cuidado de la piel: debe estar clara y fresca sin importar la edad que tenga. Acudo a una persona muy buena que me hace tratamientos y un poco de bótox. Pero no creo en los grandes cambios (...) Veo amigas y pienso: “¿Qué le ha pasado a sus labios?” Ella los ha hecho más grandes. Pero si no naces con labios carnosos, ¿por qué quieres que sean grandes? Te verás como un payaso”.

Pero más allá de cómo se ve una mujer, lo más importante es lo que hace para sentirse bien. Si es un poco de bótox, un peinado especial, o un color de lipstick favorito, mientras sea feliz, eso se verá reflejado en la imagen que proyecta al exterior.