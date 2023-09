Cómo combinar collares largos y blusas de cuello alto sin morir en el intento

Al momento de elegir un collar para tu outfit, la principal característica que debes tomar en cuenta es el tipo de cuello de tu blusa o camisa, ya que esto será clave para que luzca (o no) este accesorio que a todas nos encanta. Por eso hemos decidido echarte una mano y hacer una pequeña guía de cómo combinar collares largos con blusas de cuello alto.

Algo que debes saber es que SÍ puedes agregar un collar largo con una blusa de este tipo, aunque haya quienes digan lo contrario. Pues en los últimos años, hemos visto como grandes firmas de moda incluyen en sus colecciones estos accesorios de gran tamaño.

Collar con suéter o blusa de cuello tortuga

Si hay algo que veremos durante el otoño-invierno, serán los suéteres y blusas de cuello largo, sobre todo para los últimos meses del año, así que es muy probable que en estos outfits se incluyan collares largos, como lo hemos visto en otros años.

Los collares largos combinan muy bien con las blusas de cuello tortuga Pinterest

La clave para que esta combinación luzca al máximo es utilizar una prenda de color liso y que haga contraste con el color de tu accesorio. Por ejemplo, viste una blusa totalmente negra de cuello tortuga y que no tenga ningún estampado, y complementa con un fino collar plaeado o dorado. También, puedes probar con un suéter blanco con el mismo tipo de cuello y un collar rope lariet.

Blusas con cuello perkins

Para lucir el collar, es importante que la blusa sea de color liso y no tenga estampados Pinterest

Este tipo de cuello es un poco más largo que el redondo, pero no más alto que el cuello tortuga y es bastante cómodo durante el invierno, pues no te da frío pero tampoco es muy estorboso para realizar ciertas actividades. Por lo que se convierte en la opción ideal para la temporada de frío.

Como tip, puedes utilizar una blusa de terciopelo verde oscuro o azul, que tenga manga larga estilo gigot y un collar choker o matinee. Lo importante aquí será también, al igual que en el punto anterior, que la blusa sea de color liso y no tenga ningún estampado.

Tops de cuello alto

Los collares complementan muy bien a los outfits con top thank de cuello alto Pinterest

Para esos días cálidos de otoño en donde el frío y la lluvia no están presentes aún, puedes elegir un top de cuello alto sin mangas y combinarlo con un fino collar. Si bien puede ser un top thank con algún tipo de textura o acabado, es importante que también sea unicolor y no tengo algún patrón o print. Recuerda que las figuras o estampados hacen que los collares no resalten.