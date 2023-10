Cómo llevar las tendencias de la pasarela a tu armario

¿Te encanta estar a la moda pero te preguntas cómo hacerlo sin parecer disfrazada? Respetar tu personalidad y gustos es la regla número para lucir espectacular. Llevar las tendencias de la pasarela a tu armario es posible y nosotros te explicamos cómo.

Descubre cómo seguir las últimas propuestas de vestir, presentadas en las principales pasarelas de moda, no debería significar un cambio radical de imagen. (Casi) todo cabe un tu imagen, sabiendo cómo y cuándo vestirlo.

1) Reconoce qué te gusta y sé fiel a tu estilo

El primer paso para adaptar las tendencias a tu estilo personal es entender qué te gusta y te queda bien. Ya sea casual, elegante, bohemio o deportivo, identificar tu propio estilo te ayudará a elegir las tendencias que se ajusten a ti.

No todas las tendencias te “tienen” que gustar ni las “debes” usar, incluso si son de tu firma favorita. E, inclusive, habrá prendas que aunque te guste su estampado y estilo, su corte y forma no favorece a tu tipo de cuerpo.

Recuerda que tu estilo personal es único y debe reflejar tu personalidad y gustos. No te sientas presionada para seguir todas las tendencias de moda. En lugar de eso, elige aquellas que te hagan sentir cómoda y reflejen tu forma se ser. Aprovecha la psicología de la ropa a tu favor.

No todas las tendencias serán de tu agrado, así que selecciona las que realmente te atraigan y se ajusten a tu estilo de vida. Getty Images

2) Identifica las tendencias del momento y úsalas con prendas básicas

No todas las tendencias de la temporada serán de tu agrado, así que selecciona las que realmente te atraigan y se ajusten a tu estilo de vida. Inspírate en las pasarelas, pero recuerda que no tienes que seguir los dictados de la moda de pies a cabeza.

De hecho, una forma eficaz de adaptar las tendencias a tu estilo personal es combinarlas con prendas básicas que ya tengas en tu propio guardarropa. Es decir, no tienes que comprar total looks cada nueva temporada. Por ejemplo, ponte un top en tendencia con unos jeans rectos o una falda clásica, así le darás un detalle moderno a tu look.

3) y diviértete con los accesorios

Si no estás segura de una tendencia en particular, prueba en pequeñas dosis antes de invertir en prendas costosas. Busca la prendas con descuentos o pídesela prestada a una amiga o familiar.

Otra opción, es usarla a través de los accesorios. La joyería, los bolsos y el calzado son elementos claves para darle vida a tu estilo. Juega con ellos y experimenta con diferentes atuendos.

Haz de la moda una forma de expresarte, aprende a jugar con ella, quizá no puedas cambiar un mal día, pero siempre puedes cambiar de imagen. Probar diferentes looks puede ser una forma, práctica y original, para reinventarte.