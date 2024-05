El glamuroso vestido de Carolina Herrera que Shakira eligió para debutar en la Met Gala

Por primera vez, en sus más de 20 años de carrera, la cantante colombiana Shakira acudió como invitada a uno de los eventos más esperados del año: la Met Gala de Nueva York, evento al que asistió luciendo un glamuroso vestido firmado por la diseñadora venezolana Carolina Herrera, gesto de moda con el cual puso en alto el nombre de toda Latinoamérica.

La intérprete de “Ojos así” confesó a su llegada a la alfombra que la razón por la que no había acudido en años anteriores a la gala no se debía a una falta de invitación, sino más bien a que su agenda no había podido cuadrarse con el primer lunes de mayo, que es el día en el que suele celebrarse este importante evento.

“Es mi primera gala del Met. Me han invitado muchas veces, pero nunca ocurría, siempre había algo que me lo impedía. Así que por fin pude venir y estoy muy emocionada”, explicó la también compositora a los presentadores del programa estadounidense Extra.

La pasada noche del 6 de mayo fue la primera vez que Shakira acudió a la Met Gala de Nueva York @wesgordon

Shakira debuta en la Met Gala este 2024

Para estrenarse en la alfombra del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, Shakira recurrió a un diseño elaborado por la leyenda de la moda Carolina Herrera, confeccionado en color rojo, ideado por Wes Gordon, una de las manos derechas de la diseñadora venezolana.

El modelo contó con un corte strapless adornado con un efecto cut out en los laterales que, además, se vio elevado por el extravagante par de mangas globo añadidas al diseño.

Shakira se reunió con Wes Gordon para representar a Carolina Herrera en la Met Gala 2024 @wesgordon

También, el diseño contó con una cola larga y dramática hecha con casi 100 metros de tela, un detalle que sin duda, agregó iconicidad al debut de la cantante en la gala del Met.

Los complementos del look de Shakira en la Met Gala 2024

Para elevar aún más su atuendo firmado por Carolina Herrera, Shakira eligió un par de sandalias rojas y un lujoso collar en color plateado, el cual completó la intención de la colombiana de acotarse a la temática de “ Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.

Cada uno de los detalles del look que Shakira usó en la Met Gala 2024 fue examinado con lupa por las expertas @wesgordon

Shakira representando a Latinoamérica en la Met Gala 2024

“Hay tanta gente aquí... Me siento genial y creo que si Carolina Herrera, la marca, y yo hubiéramos tenido un hijo ilegítimo, habría sido justo este vestido. Aquí es donde nos encontramos”, bromeó la cantante, lanzando un grito de la importancia de las mujeres latinoamericanas en el mundo.

Otra de las colombianas que debutó en la entrega de la Met Gala 2024 fue la cantante Karol G, quien comparte un tema con Shakira y quien aprovechó para saludar a su colega demostrando la unión y el empoderamiento femenino.